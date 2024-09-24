З 1 жовтня безробітним українцям виплачуватимуть збільшену допомогу: деталі

Підвищення на собі відчують громадяни зі статусом ВПО або особи, у яких зафіксовано не менше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців.

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З 1 жовтня збільшиться розмір мінімальної допомоги з безробіття. Про це розповіла народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 грн — з 2 500 гривень до 3 000 гривень", — зазначила вона.

Згідно із заявою Южаніної, рішення, ухвалене на засіданні правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, стосуватиметься осіб із щонайменше 7 місяцями страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 грн, додала вона.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.

Також в Україні через значний дисбаланс між кількістю вакансій і резюме, а також найсерйозніший дефіцит кадрів за останні роки роботодавці змушені збільшувати зарплати. У результаті реальні зарплати (з урахуванням інфляції) повернуться на докризовий рівень уже наступного року.