В Украине обостряется дефицит квалифицированных кадров. Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров, где рекрутеры ищут специалистов и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.

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Рынок труда в Украине стремительно меняется. В январе 2023 года о дефиците кадров говорили около 20% представителей компаний, в конце 2023 года — уже 46% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса ИЭД "Украинский бизнес во время войны". Тенденция 2024-го не изменилась, а по словам экспертов, даже обострилась.

Причины дефицита рабочей силы называют следующие:

миграция работников за границу;

мобилизация в ряды ВСУ;

увеличение спроса на рабочую силу со стороны предприятий из-за восстановления.

Фокус выяснил, какие тенденции господствуют на рынке труда и кого ищут компании.

Рабочие, занятые на производстве, крупных предприятиях, в сельском хозяйстве, на строительстве, сейчас наиболее популярны

"Синие воротнички", аграрии или "айтишники": каких вакансий стало больше

По словам "эйчаров", большинство работодателей в Украине в последнее время столкнулись с дефицитом кадров. Он усиливается неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и в отраслевом измерении.

Из-за войны снижение спроса эксперты отмечают в IT-отрасли, которая сейчас находится в кризисном состоянии. Падение сектора специалисты оценивают на уровне 70%, ведь 95% компаний работали на аутсорсинге. А теперь, в условиях войны, западные компании боятся заключать контракты с украинскими специалистами.

Падение сектора специалисты оценивают на уровне 70%, ведь 95% компаний работали на аутсорсинге. А теперь, в условиях войны, западные компании боятся заключать контракты с украинскими специалистами

"Дефицит кадров наблюдался и раньше, а сейчас тем более. Если бы не было дефицита кадров, наши услуги не были бы нужны. Мы же рекрутеры. Миллион людей на фронте, условно говоря, 5 млн — за границей. 20% рынка труда ушло. Везде есть дефицит. Нет дефицита разве что сейчас в IT-отрасли, потому что она на 95% работала с зарубежным клиентом, который сейчас перестал заказывать в Украине, потому что смотрит новости NBC, Fox News и т.д., поэтому и перестал обращаться к украинским компаниям. Вот там сейчас нет дефицита. Раньше каждому специалисту поступало 5-6 предложений в неделю", — рассказывает Фокусу генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский.

Дефицит кадров наблюдался и раньше, а во время войны усилился Фото: pexels.com

Между тем, так называемые "синие воротнички" — рабочие, занятые на производстве, крупных предприятиях, в сельском хозяйстве, на строительстве, сейчас наиболее востребованы. И если в начале полномасштабного вторжения количество предложений работы на рынке труда сократилось более чем в 10 раз, то за последний год ситуация не изменилась.

"Миграция продолжается, особенно страдает Харьковская, Сумская области. Если говорить о дефиците специалистов, то прежде всего отмечу агроотрасль. С началом посевной реально просто не хватает рук. Также отмечу недостаток рабочих в строительстве. Строительные работы сейчас находятся не в горячем состоянии, однако продолжаются, особенно под госзаказ. Там очень не хватает сейчас "синих воротничков". Страдает и машиностроение", — добавляет HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекарь.

Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категории "Рабочие специальности, производство"

Слова эксперта подтверждают данные онлайн-портала по поиску работы и предоставлению вакансий Work.ua, согласно которым труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

"Все рабочие и инженерные специальности (в дефиците). Очень не хватает специалистов СТО (слесарей, автомехаников), технических специальностей. Очень сложно найти их как в крупных городах, так и в районных центрах. Это реально сейчас очень большая проблема, потому что многие люди находятся в рядах ВСУ, а многие мужчины опасаются мобилизации и просто уходят "в тень", — добавляет Доминика Иванова-Бекар.

Увеличилось количество вакансий в категориях, которые медленнее всего восстанавливаются от начала полномасштабного вторжения. По данным Work.ua, если в январе 2024 года количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале начался синхронный рост. Так, увеличился объем вакансий на рабочие специальности (+ 9% к январю), также пошла вверх и сфера обслуживания (+ 10%).

Увеличилось количество вакансий в категориях, которые медленнее всего восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения

Далее по количеству вакансий отрасли разместились следующим образом:

Продажа, закупка — 14 099, +8%;

Розничная торговля — 11 221, +4%;

Логистика, склад, ВЭД — 9518, +5%;

Администрация, руководство среднего звена — 8844, +6%;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 8616, +14%;

Транспорт, автобизнес — 7652, +6%;

Бухгалтерия, аудит — 7133, +6%;

Медицина, фармацевтика — 6931, +10%.

По словам Доминики Ивановой-Бекар, менеджеры по продажам держат высокую планку спроса.

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"Ищут всех, от консультантов в ТРЦ до менеджеров по продажам, владеющих английским. Их сейчас очень трудно искать и есть большой запрос. Компании украинские, которые держатся на плаву, смотрят в сторону Западной Европы, поэтому специалисты по экспорту наших товаров очень востребованы", — отметила специалист.

Отрасли с наибольшим приростом вакансий

А вот самый стремительный рост предложений наблюдается в категории "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны.

Специалисты отмечают, что в феврале увеличилось количество вакансий в категориях, которые медленнее всего восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, строительство, архитектура, культура, музыка, шоу-бизнес, а также дизайн.

В феврале увеличилось количество вакансий в категориях "Архитектура и дизайн", "Строительство" Фото: pexels.com

Между тем, Юрий Гороховский отмечает, что сейчас для поиска специалистов рекрутинговые компании прилагают титанические усилия.

Квалифицированных людей очень трудно найти, начиная со строителя и заканчивая генеральным директором. В Hr агентства обращаются компании, у которых есть штат своих рекрутеров — 10-15 человек и которые не могут решить эту проблему

"Квалифицированных людей очень трудно найти, начиная со строителя и заканчивая генеральным директором. К нам обращаются компании, у которых есть штат своих рекрутеров — 10-15 человек и которые не могут решить эту проблему. Мы для них, как спасательный круг. Последний запрос, который мы закрыли — финансовый специалист (IFRS Reporting Manager). Для этого нам пришлось провести 278 переговоров. Мы обратились почти к 300 потенциальным кандидатам. Добавлю, что каждого из них прежде всего надо знать, понимать, подходит ли он под эти требования. Ему нужно составить грамотный текст с предложением, позвонить, провести переговоры... Вот такой объем работы, чтобы закрыть одну вакансию. Если бы не было дефицита кадров, то компания решила это все сама. Кстати, никаких космических требований по этой вакансии нет. Стандартные требования с зарплатой до 100 тыс грн. Оказалось, что в стране средняя зарплата 17 тыс грн, а здесь в 6 раз больше, и найти человека — целая проблема. И говорим мы об украинской компании на украинском рынке", — отмечает Гороховский.

Во время поиска одного финансового специалиста рекрутинговая компания обратились почти к 300 потенциальным кандидатам Фото: pexels.com

Островок безопасности: почему рабочие часто не готовы сменить место работы

Как отмечает Юрий Гороховский, сейчас квалифицированные претенденты не ищут больших зарплат.

"Из этих 300 человек 10 спросили о деньгах. То есть, если им предложат столько, сколько они хотят, то, возможно, и перешли бы. Другие даже не спрашивали о деньгах. Хотя люди понимают: если обращается рекрутер, то с лучшими предложениями.

Другие даже не спрашивают о деньгах. Для 90% специалистов в условиях войны важно место пребывания, коллектив. Стабильная работа — островок безопасности. О деньгах даже речь не шла, хотя на новом месте они явно больше бы зарабатывали. Парадокс", — рассказал Фокусу Юрий Гороховский.

Стабильная работа — островок безопасности для 90% специалистов

Зарплаты растут: что с оплатой труда и как компании преодолевают дефицит

По данным аналитики Work.ua, повышение заработной платы остается одним из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. Вероятно, такая же стратегия будет актуальной и в этом году, ведь дефицит в некоторых направлениях только усиливается.

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По данным специалистов Work.ua, в этом году средняя заработная плата выросла на 23% — с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Госстат подает информацию за 4 квартал 2023-го с наибольшим ростом средней зарплаты до 19 231 грн.

По данным Госстата, среди секторов с самыми высокими среднемесячными зарплатами в прошлом году:

"Информация и телекоммуникации" — 37 946 грн;

"Финансовая и страховая деятельность" — 34 393 грн;

"Авиационный транспорт" — 31 391 грн;

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" — 23 413 грн;

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" — 23 395 грн.

Госстат подает информацию за 4 квартал 2023-го с наибольшим ростом средней зарплаты до 19 231 гривен

В то же время самые маленькие зарплаты зафиксированы:

в образовании — 12 439 грн;

в секторе "Временное размещение и организация питания" — 12 300 грн;

"Почтовая и курьерская деятельность" — 11 830 грн;

"Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений" — 11 345 грн;

"Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры" — 10 990 грн.

Рост средней зарплаты на 3% — еще одна стабильная тенденция рынка труда. Она подтвердилась и в феврале: средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+1 000 грн до 22 000 грн), Львовской (+800 грн до 20 000 грн), Одесской (+900 грн до 19 400 грн) и Днепропетровской областях (+500 грн до 19 000 грн). А вот в Харьковской области уже четвертый месяц подряд средняя зарплата остается на отметке 17 500 грн.

В феврале 2024 года выросли зарплаты у работников некоторых категорий:

охрана, безопасность — 20 000 грн, +14% к январю;

рабочие специальности, производство — 20 000 грн, +5%;

юриспруденция — 18 800 грн, +4%;

финансы, банк — 16 700 грн, +4%;

образование, наука — 16 500 грн, +3%.

Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное.

Самый стремительный рост предложений наблюдается в категории "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны.

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) самые высокие зарплаты в феврале имели медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (45 000 грн), керамист, рихтовщик, стоматолог, тонировщик (40 000 грн).

Как рассказала Фокусу Доминика Иванова-Бекар, компании решают проблему дефицита кадров по-разному: автоматизируют рабочие места, привлекают людей старшего возраста, переформатируя и адаптируя направление работы.

"Если мы говорим о розничной торговле, у кого есть бюджет, смотрят в сторону автоматизации. То, что можно сократить, автоматизировать — сокращают и автоматизируют. Привлекают людей возраста 55+. Если мы говорим о "синих воротничках", то смотрят, что можно изменить в работе исторически мужских профессий, каким-то образом адаптировать их под женщин. Например, в области логистики. Или кладовщики... Крупные компании разрабатывают специальные программы, где можно привлекать женщин, автоматизируют процессы", — пояснила эксперт.