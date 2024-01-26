Рекрутинг в ВСУ: названы 5 должностей, для которых не нужен боевой опыт
В Силах обороны существуют вакансии для лиц без боевого опыта с заработной платой от 20 000 до 130 000 гривен.
Силы обороны Украины в условиях полномасштабного вторжения России нуждаются в специалистах самых разных профессий, в том числе и гражданских. Это значит, что каждый желающий может присоединиться к армии и выбрать, кем и где служить. На одном из порталов по подбору работы опубликованы вакансии от Сил обороны, на которые чаще всего откликаются кандидаты.
5 гражданских должностей, на которые можно устроиться в ВСУ без боевого опыта
Делопроизводитель
Зарплата: 20 000-125 000 гривен
Обязанности:
- Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.
- Ведение личных дел работников воинской части.
- Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.
- Участие в проведении собеседований.
Требования:
- Высокая организованность.
- Внимание к деталям.
- Ответственность.
- Самостоятельность.
- Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.
Бухгалтер
Зарплата: 17 000-55 000 гривен
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета.
- Составление отчетности.
- Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.
- Участие в проведении инвентаризаций и проверок.
- Выполнение других финансовых задач.
Требования:
- Высшее образование по финансовому направлению.
- Опыт работы на аналогичной должности.
- Знание бухгалтерского законодательства.
- Умение работать с электронными таблицами Excel.
- Пунктуальность.
- Высокая внимательность к деталям.
Повар
Зарплата: 20 000-125 000 гривен
Обязанности:
- Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.
- Обеспечение качества и безопасности питания.
- Контроль за запасами продуктов и управления их заказом.
Требования:
- Желательно профильное образование.
- Действующая медицинская книжка.
- Опыт работы в должности повара.
- Хорошая физическая подготовка.
- Умение вкусно готовить еду.
Оператор БПЛА
Зарплата: 20 000-125 000 гривен
Обязанности:
- Подготовка и проверка БПЛА перед полетом.
- Управление и манипулирование БПЛА во время выполнения задач.
- Фото- и видеосъемка.
- Сбор информации с высоты.
- Анализ и интерпретация информации.
- Выявление и уничтожение вражеских целей.
- Корректировка огня.
- Выявление нарушителей на государственной границе.
Требования:
- Мотивация уничтожать врага.
- Хорошая физическая подготовка.
- Готовность работать в зоне боевых действий.
- Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.
- Понимание метеорологии и навигации.
- Понимание принципов фотосъемки.
- Умение читать топографические карты и цифровые модели местности.
Водитель
Зарплата: 20 000-130 000 гривен
Обязанности:
- Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.
- Своевременная доставка пассажиров, грузов.
- Выполнение других задач от руководства.
Требования:
- Одна из категорий (или несколько) прав управления автотранспортными средствами В, С, D, СЕ.
- Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в частности
- Знание правил дорожного движения, автомобильных маршрутов Украины.
- Хорошая физическая подготовка.
- Умение управлять различными транспортными средствами.
- Опыт военной службы будет преимуществом.
Напомним, в декабре 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое. Сейчас в Украине действует возможность заключения контракта до завершения особого периода. Это позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов.
Ранее, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания.