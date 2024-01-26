Рекрутинг у ЗСУ: названо 5 посад, для яких не потрібен бойовий досвід

У Силах оборони існують вакансії для осіб без бойового досвіду із заробітною платою від 20 000 до 130 000 гривень.

Related video

Сили оборони України в умовах повномасштабного вторгнення Росії потребують фахівців найрізноманітніших професій, зокрема й цивільних. Це означає, що кожен охочий може приєднатися до армії і вибрати, ким і де служити. На одному з порталів з підбору роботи опубліковано вакансії від Сил оборони, на які найчастіше відгукуються кандидати.

5 цивільних посад, на які можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду

Діловод

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.

Ведення особових справ працівників військової частини.

Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.

Участь у проведенні співбесід.

Вимоги:

Висока організованість.

Увага до деталей.

Відповідальність.

Самостійність.

Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 гривень

Обов'язки:

Ведення бухгалтерського обліку.

Складання звітності.

Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.

Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.

Виконання інших фінансових завдань.

Вимоги:

Вища освіта за фінансовим напрямом.

Досвід роботи на аналогічній посаді.

Знання бухгалтерського законодавства.

Уміння працювати з електронними таблицями Excel.

Пунктуальність.

Висока уважність до деталей.

Кухар

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.

Забезпечення якості та безпеки харчування.

Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.

Вимоги:

Бажана профільна освіта.

Чинна медична книжка.

Досвід роботи на посаді кухаря.

Хороша фізична підготовка.

Уміння смачно готувати їжу.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

Підготовка та перевірка БПЛА перед польотом.

Управління та маніпулювання БПЛА під час виконання завдань.

Фото- та відеознімання.

Збір інформації з висоти.

Аналіз та інтерпретація інформації.

Виявлення та знищення ворожих цілей.

Коригування вогню.

Виявлення порушників на державному кордоні.

Вимоги:

Мотивація знищувати ворога.

Хороша фізична підготовка.

Готовність працювати в зоні бойових дій.

Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.

Розуміння метеорології та навігації.

Розуміння принципів фотографування.

Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.

Водій

Зарплата: 20 000-130 000 гривень

Обов'язки:

Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.

Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.

Виконання інших завдань від керівництва.

Вимоги:

Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.

Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.

Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.

Хороша фізична підготовка.

Уміння керувати різними транспортними засобами.

Досвід військової служби буде перевагою.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Міністерстві оборони України заявили, що з початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі. Наразі в Україні діє можливість укладення контракту до завершення особливого періоду. Це дає змогу військовим командирам розміщувати конкретні вакансії у власні підрозділи та відбирати собі кандидатів.

Раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади та виконаного завдання.