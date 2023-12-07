Результати рекрутингу: кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі, — Міноборони

В пресслужбі міністерства зазначили, що кількість людей, які відгукнулися на бажану посаду, сягнула 6,5 тисячі. Тоді як за весь період з моменту розміщення вакансій (від липня 2022 року) їх було — 45 тисяч.

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У Міністерстві оборони України заявили, що від початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі. Першими результатами такої співпраці поділилися в пресслужбі Міноборони.

За інформацією пресслужби, з моменту підписання угоди 10 листопада, на майданчику розмістили вже понад 320 військових вакансій від різних підрозділів.

Крім того, в Міноборони зазначили, що кількість людей, які відгукнулися на ці вакансії, сягнула 6,5 тисячі, тоді як за весь період розміщення вакансій у війську (від липня 2022 року) їхня кількість становить 1190, а кількість відгуків — 45 тисяч.

"Після підписання договору з Міністерством оборони кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі", — йдеться у повідомленні.

Також в міністерстві наголосили, що нині в Україні діє можливість укладання контракту до завершення особливого періоду. Це дає змогу військовим командирам розміщувати конкретні вакансії до власних підрозділів та відбирати собі кандидатів, а громадянам — вибрати бажану посаду і підрозділ у війську для несення служби.

"У такий спосіб можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власного фаху й досвіду в підпорядкування підрозділу, до котрого є довіра і прихильність", — наголосила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

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Нагадаємо, раніше Калмикова розповіла, що армії потрібні різні фахівці. За її словами, громадянин спочатку відгукується на вакансію, потім відбувається розмова з рекрутером, підтвердження вибору місця служби, оформлення та підготовка. Після цього його долучають до того підрозділу, який дав згоду на проходження служби та контракт.

Калмикова наголосила, що гіпотетично можливо, що людину наймуть на одну посаду, а потім переведуть на іншу. На питання журналіста, чи можуть людину, наприклад, записати в штурмовики, якщо вона подавалася на оператора БПЛА, Калмикова відповіла, що така людина служитиме оператором БПЛА.

Нагадаємо, 5 листопада голова Міноборони Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі 5 років. Зокрема, відбудеться перехід на контрактну військову службу замість призову до армії.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади й виконаного завдання. Натомість грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від мобілізованого або того, який підписав контракт.