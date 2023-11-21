Мобілізаціїя в Україні: якими будуть зарплати рекрутованих до ЗСУ (відео)

В Міноборони наголосили, що грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від забезпечення мобілізованого або того, хто підписав контракт. Виплати враховують суми з "бойовими" і без "бойових".

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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років. Нещодавно у Міноборони анонсували проєкт рекрутингу до ЗСУ. Про те, як формуватимуть заробітну плату для рекрутів повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

"Грошове забезпечення" залежить від посади в ЗСУ

За її словами, заробітна плата рекрутованих бійців Збройних сил України залежатиме від посади, яку обіймає військовослужбовець і від виконаного завдання.

"У нас це називається не зарплата, а грошове забезпечення. Воно визначено законом, залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює вона, наприклад, на першій лінії", — пояснила Калмикова.

Вона додала, що грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від забезпечення мобілізованого або того, хто підписав контракт. Виплати враховують суми з "бойовими" і без "бойових".

За її словами, 25 тисяч гривень отримуватимуть військові без "бойових", а 125 тисяч гривень — з бойовими, якщо військовий проведе цілий місяць на передовій.

Рекрутинг — це залучення людей до служби.

Також заступниця міністра оборони зазначила, що зараз в Україні буде запущено проєкт, який розрахований на залучення вмотивованих людей для служби в ЗСУ. Калмикова пояснила, що рекрутинг — це слово, яке застосовується в арміях світу. Це — залучення людей до служби.

"Ми звикли, що в нас є призови, що в нас є кадрові офіцери і наше завдання розширити можливість для людини, подивитися, які є вакансії від підрозділів. Які вміння, знання і досвід потрібні і зробити свій вибір".

Зазначимо, Міністерство оборони запустило портал з усіма деталями грошового забезпечення та соціального захисту військових. Там також є калькулятор, де можна самому розрахувати своє грошове забезпечення.

Нагадаємо, 20 листопада пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в межах проєкту "рекрутинг".

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням. За словами нардепа Георгія Мазурашу, з людьми, які під погрозами й з примусу опинилися в лавах ЗСУ, пов'язано безліч проблем. Під час мобілізації письмове підтвердження готовності воювати має стати обов'язковою умовою.