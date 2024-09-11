Пенсионеры в Украине могут увеличить размер выплат: как это сделать

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста.

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Право на получение пенсии по возрасту зависит от накопленного страхового стажа и достижения возраста, установленного законом — 60, 63 или 65 лет.

В 2024 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

При этом каждый может отложить выход на пенсию, что позволит в будущем получать большие выплаты.

Законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию. Тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 Закона Украины № 1058-IV).

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

При расчете увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполные месяцы страхового стажа не производится.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.