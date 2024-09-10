Пенсия в Украине: при каких условиях женщины могут выйти на заслуженный отдых в 55 лет

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был повышен до 60 лет, что уравняло условия выхода на пенсию для мужчин и женщин.

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Женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если у них есть 30 лет страхового стажа. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Однако с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был увеличен до 60 лет, что уравняло условия выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Однако, женщины, достигшие 59,6 лет до апреля 2021 года, могут выйти на пенсию на полгода раньше. Это касается лиц, рожденных с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Женщины, которые достигли возраста 59,6 лет до апреля 2021 года, имеют возможность выйти на пенсию на полгода раньше. Это правило касается тех, кто родился в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года:

55 лет — для тех, кто родился до 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет и 6 месяцев — для тех, кто родился с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Существует ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше стандартного возраста, то есть в 55 лет. Это касается тех, кто трудился на работах с вредными и тяжелыми условиями, согласно списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.