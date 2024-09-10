Пенсія в Україні: за яких умов жінки можуть вийти на заслужений відпочинок у 55 років

З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років, що зрівняло умови виходу на пенсію для чоловіків і жінок.

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Жінки можуть вийти на пенсію в 55 років, якщо у них є 30 років страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Однак із квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було збільшено до 60 років, що зрівняло умови виходу на пенсію для чоловіків і жінок.

Однак, жінки, які досягли 59,6 років до квітня 2021 року, можуть вийти на пенсію на пів року раніше. Це стосується осіб, народжених з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Жінки, які досягли віку 59,6 років до квітня 2021 року, мають можливість вийти на пенсію на пів року раніше. Це правило стосується тих, хто народився в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року:

55 років — для тих, хто народився до 30 вересня 1956 року включно;

55 років і 6 місяців — для тих, хто народився з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року.

Є низка професій та умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше стандартного віку, тобто у 55 років. Це стосується тих, хто працював на роботах зі шкідливими і важкими умовами, згідно зі списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.