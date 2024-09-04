Некоторые украинцы получат специальную надбавку к пенсии в сентябре: детали

Размер такой надбавки рассчитывается индивидуально, как разница между 3 250 и суммой пенсии.

Related video

Некоторым украинским пенсионерам добавят специальную надбавку к пенсии в сентябре. Эта мера коснется тех, кто получает минимальные пенсионные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Пенсионеры получат надбавку от Всемирной продовольственной программы ООН. Эта выплата предназначена для граждан, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Также критериями для получения этой надбавки является то, что:

пенсия лица меньше чем 3 250 гривен;

пенсионер не получал помощи от международных организаций или выплат для ВПЛ после 1 марта 2023 года.

Размер такой надбавки рассчитывается индивидуально, как разница между 3 250 и суммой пенсии. То есть лицо, которое имеет пенсионную выплату – 3 тысячи гривен получает доплату 250 гривен.

Надбавка от ООН назначается автоматически. Перечень получателей определяется в зависимости от данных, что зафиксированы в реестрах.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.