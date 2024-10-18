З 2500 до 3600 грн: яким категоріям українців збільшили допомогу з безробіття

В Україні двічі протягом 30 днів змінювали виплати безробітним. Спершу деяким категоріям підняли виплати на 500 грн, потім допомога зросла до 3 600 грн.

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка збільшує розмір виплат держави для безробітних певних категорій. Розмір зростання — на 1 100 грн. Водночас мінімальні виплати не змінились. Про деталі рішення уряду України розповіли на порталі Кабміну.

Пресслужба уряду вдень 18 жовтня повідомила про постанову №74 від 19 вересня 2024 року, яку видав Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування. Рішення стосується внесення змін у закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", а саме — в його прикінцеві положення. У документі Фонду соцстраху вказано, що з 1 жовтня для трьох категорій громадян зростають виплати допомоги — з 2 500 грн до 3 600 грн. Текст документ викладено на порталі Державного центру зайнятості.

Виплати від держави — хто отримає вищу допомогу з безробіття Фото: Скриншот

Виплати від держави — кому підвищили допомогу з безробіття

У тексті постанови, говорячи про категорії отримувачів допомоги з безробіття, посилаються на різні пункти закону. Урядовці пояснили, хто ж отримуватиме більше:

ті, хто до втрати роботи працював понад сім місяців і отримував допомогу менш як 2 500 грн (до нововведень);

ті, хто не мав семимісячного страхового стажу до звільнення та отримував 1 500 грн (до нововведень);

внутрішньопереміщені особи, які втратили документи на доказ стажу і отримували 2 500 грн (до нововведень).

Які категорії українців і далі будуть отримувати допомогу з безробіття у розмірі 1 500 грн:

громадяни, віком до 35 років, якщо вони не мають страхового стажу;

громадяни, яких звільнили з посади через прогули, крадіжки, систематичне ігнорування робочих обов'язків та через інші порушення трудового законодавства.

Урядовці також нагадали українцям, що вони мають право на допомогу з безробіття протягом 90 днів. Якщо ідеться про громадян передпенсійного віку (за два роки до виходу на пенсію), то їм дозволять отримувати допомогу від держави до 360 днів.

Зазначимо, 24 вересня Фокус писав про попереднє рішення уряду про зростання виплат безробітним. Згідно із заявою членкині податкового комітету Ніни Южаніної очікувалось зростання до 3 тис. грн для громадян, які працювали понад сім місяців або мають статус ВПО.

Нагадуємо, 16 жовтня у Пенсійному фонді попередили, що деякі пенсіонери, що працюють, отримують незаконні виплати від держави і попередили, що на виправлення ситуації у людей є 10 днів.