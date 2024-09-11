Пенсіонери в Україні можуть збільшити розмір виплат: як це зробити

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку.

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Українці можуть відкласти вихід на пенсію, що в майбутньому забезпечить їм вищі виплати. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Право на отримання пенсії за віком залежить від накопиченого страхового стажу та досягнення віку, встановленого законом, — 60, 63 або 65 років.

У 2024 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

При цьому кожен може відкласти вихід на пенсію, що дасть змогу в майбутньому отримувати більші виплати.

Законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію. Тим, хто набув право на пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати й отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії (ст. 29 Закону України № 1058-IV).

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Під час розрахунку збільшення враховуються тільки повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповні місяці страхового стажу не здійснюється.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.