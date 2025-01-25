В Україні грошову допомогу із безробіття можуть отримувати лише окремі категорії громадян. Фокус дізнався, хто має право на виплати через відсутність роботи 2025 року.

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Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2024 року досягла 94,2 тис. осіб, з них 80% (75,8 тис. осіб) — жінки. Такі дані з посиланням на НБУ опублікував народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На його думку, ці тенденції є далекими від реального життя, де за різними оцінками (НБУ/уряд) фактичний рівень безробіття складає 14–18% (як відсоток від економічно активного населення), а реальна кількість безробітних сягає 1,8–2,2 млн осіб. Тобто у 20 разів є більшою за зареєстроване безробіття.

Як отримати статус і допомогу з безробіття

Право на допомогу для безробітних українців визначається ст. 43 законом "Про зайнятість населення". Згідно із документом на виплати мають право лише певні особи.

Все про отримання статусу і допомоги з безробіття Фото: УНІАН

В Україні право на допомогу із безробіття мають наступні категорії громадян:

особи працездатного віку, а не пенсійного, які не мають роботи, але можуть та бажають її отримати;

а не пенсійного, які не мають роботи, але можуть та бажають її отримати; особи з інвалідністю , які не досягли необхідного віку для призначення пенсії та отримують соціальну допомогу або пенсію з інвалідності;

, які не досягли необхідного віку для призначення пенсії та отримують соціальну допомогу або пенсію з інвалідності; особи, які не досягли 16-річного віку та були звільнені з роботи з причин, які від них не залежали, тобто зміни умов праці, скорочення штату тощо;

з причин, які від них не залежали, тобто зміни умов праці, скорочення штату тощо; одинокі мати або батько, або особи, які їх замінюють, дитини з інвалідністю та які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

"Готовність держави до відповідального ставлення до своїх громадян та взяття нею на себе обов‘язку по виплаті допомоги по безробіттю без сумніву додає певний спокій населенню у ці непрості часи. Допомога по безробіттю, як виходить із самої назви, призначається безробітним особам", — додає юристка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Особі можуть відмовити у наданні допомоги з безробіття, якщо вона вже використала право на її отримання у межах дворічного періоду

Водночас вона зауважує, особі можуть відмовити у наданні допомоги з безробіття, якщо вона вже використала право на її отримання у межах дворічного періоду. Тобто упродовж двох років після того, як людину звільнили, вона має право один раз звернутися до Центру зайнятості, щоб оформити допомогу. Крім того, на такі виплати не можуть розраховувати особи, які не працювали офіційно та не сплачували Єдиний соціальний внесок (виняток становлять особи, які шукають роботу вперше).

Для отримання статусу треба звернутися до центру зайнятості населення особисто або подати заяву через електронне звернення, зокрема застосунок "Дія".

Документи для оформлення допомоги з безробіття — перелік Фото: Facebook

Які документи потрібні для оформлення і як довго платять допомогу з безробіття

Для того щоб держава почала виплачувати допомогу із безробіття, спершу потрібно отримати відповідний офіційний статус. Тож слід не лише подати документи для оформлення присвоєння статусу, але й мати не менше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед реєстрацією особи як безробітної.

Тривалість виплати допомоги з безробіття у період дії воєнного стану змінилася та залежить від наявного у безробітного страхового стажу

"Тривалість виплати допомоги по безробіттю у період дії воєнного стану змінилася та залежить від наявного у безробітного страхового стажу та передбачено частиною 2 ст. 22 закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", — пояснює юристка.

Передбачено скорочені терміни — до 120 днів на отримання допомоги для певної категорії осіб, наприклад, ВПО Фото: Трибун

Суми і нарахування грошової допомоги з безробіття у 2025 році

Тож допомога із безробіття нараховується так:

якщо особа має до трьох років страхового стажу, то їй виплачується допомога протягом 180 календарних днів;

то їй виплачується допомога протягом 180 календарних днів; від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 6 до 12 років — 240 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів;

від 24 до 30 років — 330 календарних днів;

понад 30 років — 360 календарних днів.

Враховуючи реальну ситуацію та співвідношення стажу та років, більшість осіб, які претендують на отримання допомоги з безробіття, можуть отримувати її протягом 300 днів у 2-річному періоді.

Передбачено скорочені терміни — до 120 днів на отримання допомоги для певної категорії осіб, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, у яких немає документів, що підтверджують страховий стаж

Виключенням є особи, які набули такий статус за два роки до виходу на пенсію, їм допомогу може бути виплачено протягом 720 календарних днів.

Також передбачено скорочені терміни — до 120 днів на отримання допомоги для певної категорії осіб, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, у яких немає документів, що підтверджують страховий стаж.

Розмір допомоги знову-таки залежить від стажу, і чим більший страховий стаж, тим більше у відсотковому значенні від заробітку отримує особа. Наприклад, особа, у якої до трьох років стажу, має право на отримання 50% від середньої зарплати (доходу) особи, водночас особа, яка має понад 30 років, буде отримувати вже 80%.

Важливо

З 2500 до 3600 грн: яким категоріям українців збільшили допомогу з безробіття

Ба більше, розмір виплати залежить від тривалості отримання допомоги з безробіття. Так, від 2022 року було внесено зміни і протягом половини, від визначеного терміну отримання допомоги, особа отримає 100% від суми виплати, а другу половину — тільки 50%.

"З позитивного — з жовтня 2024 року постанови Правління Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було підвищено мінімальні розміри допомог для більшості з категорій безробітних — до 3600 грн. Таким чином, можна зробити висновок, що внесені зміни у законодавство більш менш сприяли дотриманню балансу інтересів населення та у той же час доцільному використанню бюджетних коштів", — додає Воронкова.

Зазначимо, що за законом нескінченно отримувати допомогу як безробітний не вдасться, тому є два варіанти: влаштовуватися на роботу чи поновлювати статус "безробітний".