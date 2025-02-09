Украинцам массово отказывают в субсидии: какие могут быть причины

Выплату субсидий могут приостановить, если человек имеет большое жилье, дорогое имущество или имеет долги.

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Жилищная субсидия способствует уменьшению затрат на коммунальные услуги. Однако не все имеют право на ее получение, так как существуют определенные требования, которые могут стать причиной отказа в выплатах. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Слишком большая площадь

Одной из основных причин отказа в предоставлении субсидии является слишком большая площадь жилья. Если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а дома — 230 квадратных метров, субсидия не будет назначена.

Исключение делают для:

многодетных семей;

детских домов семейного типа;

приемных семей и жилья, что оформлено на несколько лицевых счетов.

Кроме большой площади жилья, есть и другие причины, по которым могут не назначить жилищную субсидию.

Дополнительное имущество и жилье

Если за 12 месяцев до подачи заявления кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму свыше 50 тысяч гривен, это может стать причиной для отказа в субсидии. К таким операциям относятся:

покупка недвижимости, автомобилей, финансовых активов, стройматериалов;

значительные единовременные расходы на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);

крупные денежные переводы, инвестиции, покупка иностранной валюты.

Также субсидию не предоставят, если заявитель имеет более чем одно жилое помещение (исключение – общежития, сельские дома или жилье на временно оккупированных территориях). Также откажут, если в домохозяйстве есть:

автомобиль, выпущен менее 5 лет назад;

более чем одно транспортное средство в возрасте до 15 лет.

Долги – еще одна причина отказа

Задолженность за коммунальные услуги

Субсидия не предоставляется, если у заявителя есть больше одного жилого помещения (кроме общежитий, сельских домов или жилья на территориях, временно оккупированных). Отказ возможен также, если в домохозяйстве находятся:

Долг по алиментам

Если у кого-то из членов домохозяйства есть задолженность по алиментам, превышающая три месяца, это может стать основанием для отказа. Исключения составляют лица, признанные без вести пропавшими, находящиеся под домашним арестом или проходящие лечение от наркозависимости:

Невозврат излишне полученной субсидии

Если ранее вы получили субсидию в избытке и не вернули средства по требованию органов соцзащиты, новую субсидию вам могут не назначить. В случае отказа в субсидии вы всегда можете обратиться в органы соцзащиты за разъяснениями или для пересмотра решения.

Другие причины для отказа в субсидии

Помимо высоких расходов и наличия дополнительного имущества, существуют и другие условия, которые могут привести к отказу в получении субсидии. Например, если на банковских счетах или в виде облигаций имеется более 100 тысяч гривен, субсидия не будет предоставлена.

Субсидию могут не предоставить, если:

у членов домохозяйства нет официального дохода;

их средний доход меньше минимальной заработной платы;

в течение последних трех месяцев не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

Эти правила не касаются:

студентов;

безработных, зарегистрированных в центре занятости;

военнослужащих;

пенсионеров;

лиц, которые имеют подтвержденные сложные жизненные обстоятельства.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.