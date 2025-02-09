Українцям масово відмовляють у субсидії: які можуть бути причини

Виплату субсидій можуть призупинити, якщо людина має велике житло, дороге майно або має борги.

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Житлова субсидія сприяє зменшенню витрат на комунальні послуги. Однак не всі мають право на її отримання, оскільки існують певні вимоги, які можуть стати причиною відмови у виплатах. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Занадто велика площа

Однією з основних причин відмови в наданні субсидії є занадто велика площа житла. Якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а будинку — 230 квадратних метрів, субсидія не буде призначена.

Виняток роблять для:

багатодітних сімей;

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних сімей та житла, що оформлено на кілька особових рахунків.

Крім великої площі житла, є й інші причини, через які можуть не призначити житлову субсидію.

Додаткове майно та житло

Якщо за 12 місяців до подання заяви хтось із членів домогосподарства здійснив купівлю або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може стати причиною для відмови в субсидії. До таких операцій належать:

купівля нерухомості, автомобілів, фінансових активів, будматеріалів;

значні одноразові витрати на послуги (крім медичних, освітніх і комунальних);

великі грошові перекази, інвестиції, купівля іноземної валюти.

Також субсидію не нададуть, якщо заявник має більш ніж одне житлове приміщення (виняток — гуртожитки, сільські будинки або житло на тимчасово окупованих територіях). Також відмовлять, якщо в домогосподарстві є:

автомобіль, випущений менше 5 років тому;

більш ніж один транспортний засіб віком до 15 років.

Борги — ще одна причина відмови

Заборгованість за комунальні послуги

Субсидія не надається, якщо в заявника є більше одного житлового приміщення (крім гуртожитків, сільських будинків або житла на територіях, тимчасово окупованих). Відмова можлива також, якщо в домогосподарстві перебувають:

Борг за аліментами

Якщо у когось із членів домогосподарства є заборгованість за аліментами, що перевищує три місяці, це може стати підставою для відмови. Винятки становлять особи, яких визнано безвісти зниклими, які перебувають під домашнім арештом або проходять лікування від наркозалежності:

Неповернення надміру отриманої субсидії

Якщо раніше ви отримали субсидію в надлишку і не повернули кошти на вимогу органів соцзахисту, нову субсидію вам можуть не призначити. У разі відмови в субсидії ви завжди можете звернутися до органів соцзахисту за роз'ясненнями або для перегляду рішення.

Інші причини для відмови в субсидії

Крім високих витрат і наявності додаткового майна, є й інші умови, які можуть призвести до відмови в отриманні субсидії. Наприклад, якщо на банківських рахунках або у вигляді облігацій є понад 100 тисяч гривень, субсидію не буде надано.

Субсидію можуть не надати, якщо:

у членів домогосподарства немає офіційного доходу;

їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату;

протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Ці правила не стосуються:

студентів;

безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості;

військовослужбовців;

пенсіонерів;

осіб, які мають підтверджені складні життєві обставини.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.