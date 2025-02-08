Деякі українці можуть отримати дві субсидії в одні руки: кому це доступно

Розмір виплат визначатиметься індивідуально, з урахуванням доходів сім'ї, кількості її членів і середньої вартості оренди в регіоні.

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Із 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть оформити дві субсидіїодночасно: одну для оплати оренди житла, а другу — на покриття витрат за комунальні послуги. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

У 2025 році переселенці, як і раніше, мають право на субсидію для оплати комунальних послуг, якщо їхні витрати перевищують встановлений державою обов'язковий відсоток доходу. У разі перевищення цієї норми (з урахуванням соціальних стандартів споживання) домогосподарство може звернутися за фінансовою підтримкою.

Розмір виплат визначається рівнем доходу сім'ї: чим він нижчий, тим більшу частину витрат компенсує держава. При цьому виплати ВПО на проживання не включаються до розрахунку сукупного доходу сім'ї. Подати документи можна через портал Пенсійного фонду або особисто до місцевих органів соціального захисту.

ВПО, які змушені знімати житло, тепер можуть отримати фінансову допомогу, але для цього потрібно відповідати певним вимогам:

офіційний договір оренди між орендарем і власником житла; подання заявки через портал Пенсійного фонду України або в паперовому форматі.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, легальне оформлення оренди гарантує права як орендаря, так і власника житла. Це дає змогу уникнути раптового виселення та проблем із боргами за комуналку. Претендувати на цю фінансову допомогу можуть переселенці, які:

втратили власне житло через війну;

виїхали із зон активних бойових дій;

не мають нерухомості на підконтрольній Україні території;

витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу сім'ї.

Розмір виплат визначатиметься індивідуально, з урахуванням доходів сім'ї, кількості її членів і середньої вартості оренди в регіоні.

Слід також пам'ятати про важливу умову — орендар та орендодавець не можуть бути родичами. Крім того, субсидія не надається тим, хто вже отримує інші державні виплати на житло, наприклад, у рамках програми "Прихисток".

Зазначимо, Фокус писав про реформу виплат для ВПО, які почнуть діяти з 29 січня 2025 року. На порталі Уряд Online пояснили умови для отримання допомоги від держави. Таких умов є шість, серед них — погані житлові умови (коли замала площа на особу) або розмір квартплати понад 20% доходу сім'ї. Обов'язкова умова — укладення типового договору з орендодавцем. У постанові Кабміну зазначено, які переваги отримають орендодавці. Якщо це звичайна людина, то їй компенсують ПДФО і військовий збір. Якщо приміщення орендуватимуть у ФОПа, то підприємцю компенсують частину єдиного податку.