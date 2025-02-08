Некоторые украинцы могут получить две субсидии в одни руки: кому это доступно

Размер выплат будет определяться индивидуально, с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды в регионе.

Related video

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица смогут оформить две субсидии одновременно: одну для оплаты аренды жилья, а вторую — на покрытие расходов за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В 2025 году переселенцы, как и прежде, имеют право на субсидию для оплаты коммунальных услуг, если их расходы превышают установленный государством обязательный процент дохода. В случае превышения этой нормы (с учетом социальных стандартов потребления) домохозяйство может обратиться за финансовой поддержкой.

Размер выплат определяется уровнем дохода семьи: чем он ниже, тем большую часть расходов компенсирует государство. При этом выплаты ВПЛ на проживание не включаются в расчет совокупного дохода семьи. Подать документы можно через портал Пенсионного фонда или лично в местные органы социальной защиты.

ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье, теперь могут получить финансовую помощь, но для этого нужно соответствовать определенным требованиям:

официальный договор аренды между арендатором и владельцем жилья; подача заявки через портал Пенсионного фонда Украины или в бумажном формате.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, легальное оформление аренды гарантирует права как арендатора, так и владельца жилья. Это позволяет избежать внезапного выселения и проблем с долгами за коммуналку. Претендовать на эту финансовую помощь могут переселенцы, которые:

потеряли собственное жилье из-за войны;

выехали из зон активных боевых действий;

не имеют недвижимости на подконтрольной Украине территории;

тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи.

Размер выплат будет определяться индивидуально, с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды в регионе.

Следует также помнить о важном условии — арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Кроме того, субсидия не предоставляется тем, кто уже получает другие государственные выплаты на жилье, например, в рамках программы "Прихисток".

Отметим, Фокус писал о реформе выплат для ВПЛ, которые начнут действовать с 29 января 2025 года. На портале Правительство Online объяснили условия для получения помощи от государства. Таких условий есть шесть, среди них — плохие жилищные условия (когда маловата площадь на человека) или размер квартплаты более 20% дохода семьи. Обязательное условие — заключение типового договора с арендодателем. В постановлении Кабмина указано, какие преимущества получат арендодатели. Если это обычный человек, то ему компенсируют НДФЛ и военный сбор. Если помещение будут арендовать у ФЛП, то предпринимателю компенсируют часть единого налога.