Украинцы могут получать сразу две субсидии: как это сделать

Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи.

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Внутренне перемещенные лица в Украине на данный момент могут оформить сразу две субсидии: одну — для компенсации расходов на коммунальные услуги, другую — на оплату аренды жилья. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Так субсидия на аренду жилья для ВПЛ – это дополнительная финансовая помощь семьям из числа внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены арендовать жилье из-за того потерю его в результате российской агрессии и оккупации. Этот механизм заработал с 29 января 2025 года.

"В то же время ВПО могут получать другие социальные пособия, которые определены законодательством, в частности субсидию на жилищно — коммунальные услуги", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Так оформить субсидию на аренду жилья могут:

внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов;

ВПО с территорий, на которых ведутся боевые действия;

лица, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупного дохода семьи.

В частности есть еще и такие требования:

арендатор и арендодатель не должны быть между собой родственниками;

арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц;

арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют".

"Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи. Ведь будут приниматься во внимание средний доход на одного человека в семье, количество членов семьи и стоимость аренды жилья в конкретном регионе", – говорится на сайте Минсоцполитики.

Механизм предусматривает и покрытие налогов, которые должен уплатить арендодатель (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор и т.д.).

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.

Также стало известно, что программа жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг уже много лет предоставляет дополнительную поддержку сотням тысяч украинцев. На размер субсидии будут влиять количество членов семьи, совокупный уровень дохода и стоимость аренды жилья.