Українці можуть отримувати одразу дві субсидії: як це зробити

Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної сім'ї.

Related video

Внутрішньо переміщені особи в Україні наразі можуть оформити одразу дві субсидії: одну — для компенсації витрат на комунальні послуги, іншу — на оплату оренди житла. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Так субсидія на оренду житла для ВПО — це додаткова фінансова допомога сім'ям із числа внутрішньо переміщених осіб, які змушені орендувати житло через те, що втратили його внаслідок російської агресії та окупації. Цей механізм запрацював з 29 січня 2025 року.

"Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово-комунальні послуги", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Так оформити субсидію на оренду житла можуть:

внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів;

ВПО з територій, на яких ведуться бойові дії;

особи, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу сім'ї.

Зокрема є ще й такі вимоги:

орендар і орендодавець не повинні бути між собою родичами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Притулок".

"Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім'ї, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла в конкретному регіоні", — йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір тощо).

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.

Також стало відомо, що програма житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг уже багато років надає додаткову підтримку сотням тисяч українців. На розмір субсидії впливатимуть кількість членів сім'ї, сукупний рівень доходу та вартість оренди житла.