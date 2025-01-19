Украинцам начнут выплачивать новую субсидию: что известно

Субсидия предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления еще на такой же срок при условии повторного обращения.

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С 29 января 2025 года в Украине стартует новая программа государственной поддержки. Внутренне перемещенные лица смогут получать ежемесячные субсидии на оплату аренды жилья, что станет значимой помощью для покрытия этих расходов. Об этом сообщили в Правительстве.

Для этого необходимо заключить договор аренды и подать заявление в Пенсионный фонд или ЦПАУ.

Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев, с возможностью продления на аналогичный период при повторной подаче заявления. Рассмотрение заявки займет до 10 рабочих дней с момента ее подачи.

ВПЛ может получить субсидию в таких случаях:

если у вас нет собственного жилья в новом регионе или оно имеет площадь менее 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи; если ваше жилье было разрушено или повреждено и стало непригодным для проживания; если вы тратите более 20% своего дохода на аренду жилья; если вы не получаете помощь на проживание как внутренне перемещенное лицо; если вы не участвуете в программе "Приют"; если ваша семья имеет низкий доход: если средний доход на одного человека меньше двух прожиточных минимумов (5840 гривен), вы можете получить большую субсидию

Для арендодателей, которые официально сдают жилье ВПЛ, государство предоставляет налоговые льготы, в частности компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Кроме того, для владельцев жилья, которые являются физическими лицами-предпринимателями, будет компенсироваться ставка единого налога.

Напомним, что в декабре семьи ВПЛ, которые получают выплаты на проживание, имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды или других необходимых вещей на зиму.

Добавим, что в рамках обновленной государственной программы "еВідновлення" денежные компенсации на жилье будут предоставлены не всем ВПЛ. В частности, право на выплаты получат те, кто потерял единственное жилье.