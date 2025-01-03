Субсидии в Украине будут начисляться по-новому: что изменится

С 2025 года некоторые государственные выплаты не будут учитываться при расчете совокупного дохода семьи.

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Пенсионный фонд Украины объявил о внесении изменений в порядок учета доходов для расчета субсидий. Согласно постановлению Кабинета Министров, отдельные государственные выплаты, включая "Зимнюю єПідтримку" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В соответствии с обновленными правилами, выплаты по указанным программам исключены из совокупного дохода, учитываемого при назначении жилищных субсидий. Изменения также затронули государственную помощь, связанную с безналичной оплатой товаров украинского производства в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Изменения повлияли на порядок предоставления льгот, в котором учитывается среднемесячный доход семьи.

Согласно обновлениям в постановлении Кабмина № 389 от 4 июня 2015 года, единовременные выплаты по программам "Зимняя єПідтримка" и "Национальный кэшбек" теперь включаются в совокупный доход семьи при определении права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в декабре семьи ВПЛ, которые получают выплаты на проживание, имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды или других необходимых вещей на зиму.

Добавим, что в рамках обновленной государственной программы "еВідновлення" денежные компенсации на жилье будут предоставлены не всем ВПЛ. В частности, право на выплаты получат те, кто потерял единственное жилье.