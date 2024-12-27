Вскоре ВПЛ смогут получать субсидию на аренду жилья: кому будут платить помощь

Участниками программы смогут стать те, кто на аренду жилья тратит более 20% своих доходов. Также правительство будет компенсировать часть налогов на доход некоторым арендодателям при условии официальной сдачи квартир.

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В январе 2025 года переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья. Государство частично компенсирует их расходы, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц вводится в рамках инициативы "Зимняя поддержка". Программа будет работать уже с января следующего года.

"Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы", — отметил он.

Кроме того, правительство компенсирует арендодателям часть налогов на доход при условии сдачи квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору.

"Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах. Сегодня приняли соответствующие изменения", — добавил глава Кабинета министров Украины.

Напомним, что в декабре семьи ВПЛ, которые получают выплаты на проживание, имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды или других необходимых вещей на зиму.

Добавим, что в рамках обновленной государственной программы "еВідновлення" денежные компенсации на жилье будут предоставлены не всем ВПЛ. В частности, право на выплаты получат те, кто потерял единственное жилье.