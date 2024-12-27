Незабаром ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла: кому платитимуть допомогу

Учасниками програми зможуть стати ті, хто на оренду житла витрачає понад 20% своїх доходів. Також уряд компенсуватиме частину податків на дохід деяким орендодавцям за умови офіційної здачі квартир.

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У січні 2025 року переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла. Держава частково компенсує їхні витрати, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб запроваджується у межах ініціативи "Зимова підтримка". Програма буде працюватиме вже з січня наступного року.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що покинули власні домівки. Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати", — зазначив він.

Окрім того, уряд компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

"Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни", — додав глава Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що в грудні сім'ї ВПО, які отримують виплати на проживання, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу або інших необхідних речей на зиму.

Додамо, що у рамках оновленої державної програми "єВідновлення" грошові компенсації на житло будуть надані не всім ВПО. Зокрема, право на виплати отримають ті, хто втратив єдине житло.