Українцям роздають по 6500 гривень: хто може оформити заявку на виплату

Учасниками програми "Тепла зима" можуть стати малозабезпечені сім'ї з дітьми або сім'ї внутрішньо переміщених осіб, у яких є діти або дорослі з інвалідністю I групи.

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В Україні в рамках програми "Тепла зима" фінансову допомогу в розмірі 6500 грн отримали вже 590 тисяч сімей. Серед них — близько 274 тисяч дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю першої групи, а також 317 тисяч дітей із малозабезпечених сімей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Загальна сума коштів, виділених на цей напрям, уже сягнула 3,8 млрд грн. Найближчими днями гроші надійдуть на рахунки одержувачів. При цьому процес призначення виплат триває, і кількість сімей, які отримають допомогу, ще збільшиться.

"Міністерство соціальної політики працює над забезпеченням системної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, яка б сприяла розв'язанню найболючіших і найкритичніших питань. Фінансова допомога "Тепла зима" допоможе закрити актуальне для багатьох питання теплого одягу для дітей, а якщо його вже було придбано раніше, то ці кошти можна витратити на інші нагальні потреби", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У грудні малозабезпечені сім'ї з дітьми, а також сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують виплати на проживання, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу або інших необхідних речей на зиму. Крім того, допомога надається особам з інвалідністю I групи, які є внутрішньо переміщеними особами.

Згідно з умовами програми, на отримання фінансової підтримки можуть розраховувати:

малозабезпечені сім'ї;

сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у яких є діти або дорослі з інвалідністю I групи.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України уточнило, що програма призначена для дітей, яким на 1 листопада 2024 року ще не виповнилося 18 років. Фінансова підтримка надається українцям, які отримують на зазначену дату допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи (ВПО) або державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. У рамках ініціативи "Тепла зима" в Україні вже надано допомогу в розмірі 6500 гривень на кожного члена сім'ї для 590 тисяч сімей. Серед них близько 274 тисяч дітей із сімей ВПО та осіб з інвалідністю I групи, а також 317 тисяч дітей із малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.