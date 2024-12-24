Украинцам раздают по 6500 гривен: кто может оформить заявку на выплату

Участниками программы "Теплая зима" могут стать малообеспеченные семьи с детьми или семьи внутренне перемещенных лиц, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

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В Украине в рамках программы "Теплая зима" финансовую помощь в размере 6500 грн получили уже 590 тысяч семей. Среди них – около 274 тысяч детей из семей внутренне перемещенных лиц и лиц с инвалидностью первой группы, а также 317 тысяч детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщает прес-служба Министерства социальной политики.

Общая сумма средств, выделенных на данное направление, уже достигла 3,8 млрд грн. В ближайшие дни деньги поступят на счета получателей. При этом процесс назначения выплат продолжается, и количество семей, которые получат помощь, еще увеличится.

"Министерство социальной политики работает над обеспечением системной поддержки для внутренне перемещенных лиц, которая бы способствовала решению наиболее болезненных и критических вопросов. Финансовая помощь "Теплая зима" поможет закрыть актуальный для многих вопрос теплой одежды для детей, а если она уже была приобретена раньше, то эти средства можно потратить на другие неотложные нужды", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В декабре малообеспеченные семьи с детьми, а также семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получают выплаты на проживание, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды или других необходимых вещей на зиму. Кроме того, помощь предоставляется лицам с инвалидностью I группы, являющимся внутренне перемещенными лицами.

Согласно условиям программы,на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнило, что программа предназначена для детей, которым на 1 ноября 2024 года еще не исполнилось 18 лет. Финансовая поддержка предоставляется украинцам, получающим на указанную дату помощь на проживание как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или государственную социальную помощь малообеспеченным семьям. В рамках инициативы "Теплая зима" в Украине уже оказана помощь в размере 6500 гривен на каждого члена семьи для 590 тысяч семей. Среди них около 274 тысяч детей из семей ВПЛ и лиц с инвалидностью I группы, а также 317 тысяч детей из малообеспеченных семей.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.