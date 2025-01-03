Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому: що зміниться

З 2025 року деякі державні виплати не враховуватимуть під час розрахунку сукупного доходу сім'ї.

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Пенсійний фонд України оголосив про внесення змін до порядку обліку доходів для розрахунку субсидій. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, окремі державні виплати, включно із "Зимовою єПідтримкою" та "Національним кешбеком", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Відповідно до оновлених правил, виплати за зазначеними програмами виключено із сукупного доходу, що враховується під час призначення житлових субсидій. Зміни також торкнулися державної допомоги, пов'язаної з безготівковою оплатою товарів українського виробництва в рамках ініціативи "Зроблено в Україні".

Зміни вплинули на порядок надання пільг, у якому враховується середньомісячний дохід сім'ї.

Згідно з оновленнями в постанові Кабміну № 389 від 4 червня 2015 року, одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" тепер включають до сукупного доходу сім'ї під час визначення права на пільги для оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що в грудні сім'ї ВПО, які отримують виплати на проживання, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу або інших необхідних речей на зиму.

Додамо, що в рамках оновленої державної програми "еВідновлення" грошові компенсації на житло будуть надані не всім ВПО. Зокрема, право на виплати отримають ті, хто втратив єдине житло.