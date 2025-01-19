Українцям почнуть виплачувати нову субсидію: що відомо

Субсидія надається на 6 місяців з можливістю продовження ще на такий самий строк за умови повторного звернення.

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З 29 січня 2025 року в Україні стартує нова програма державної підтримки. Внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати щомісячні субсидії на оплату оренди житла, що стане значущою допомогою для покриття цих витрат. Про це повідомили в Уряді.

Для цього необхідно укласти договір оренди та подати заяву до Пенсійного фонду або ЦНАПу.

Субсидія надається строком на шість місяців, з можливістю продовження на аналогічний період у разі повторного подання заяви. Розгляд заявки займе до 10 робочих днів з моменту її подання.

ВПО може отримати субсидію в таких випадках:

якщо ви не маєте власного житла в новому регіоні або воно має площу менше ніж 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї; якщо ваше житло було зруйноване або пошкоджене і стало непридатним для проживання; якщо ви витрачаєте понад 20% свого доходу на оренду житла; якщо ви не отримуєте допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа; якщо ви не берете участі в програмі "Притулок"; якщо ваша сім'я має низький дохід: якщо середній дохід на одну особу менший за два прожиткові мінімуми (5840 гривень), ви можете отримати більшу субсидію

Для орендодавців, які офіційно здають житло ВПО, держава надає податкові пільги, зокрема компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Крім того, для власників житла, які є фізичними особами-підприємцями, компенсуватиметься ставка єдиного податку.

Нагадаємо, що в грудні сім'ї ВПО, які отримують виплати на проживання, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу або інших необхідних речей на зиму.

Додамо, що в рамках оновленої державної програми "еВідновлення" грошові компенсації на житло будуть надані не всім ВПО. Зокрема, право на виплати отримають ті, хто втратив єдине житло.