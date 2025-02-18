Ще минулого року уряд оголосив про плани змінити критерії видачі субсидій. Фокус розглянув причини, з яких можуть відмовити у призначенні субсидії.

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Субсидії в Україні є важливим аспектом економічної політики, який впливає на життя багатьох громадян. Від початку 2025 року українців очікували запроваджені зміни у програмах субсидій, що було пов’язано зокрема з економічними та політичними чинниками. Тож існує ризик, що деякі громадяни можуть втратити право на отримання допомоги від держави.

Субсидії в Україні охоплюють різні сфери, зокрема житлові, медичні, освітні та інші види допомоги. Однак, з кінця 2024 року уряд оголосив про плани змінити критерії видачі субсидій, що обов’язково впливатиме на кількість отримувачів у 2025-му.

Уряд запровадив більш жорсткі критерії для отримання субсидій Фото: Getty

Як змінилися критерії видачі субсидій

Як зауважив у коментарі Фокусу юрист АО "Віннер Партнерс" Костянтин Скляр, український уряд запровадив більш жорсткі критерії для отримання субсидій, що може мати наслідки та тенденцію до зменшення кількості громадян, які будуть отримувати ці допомоги. Основною причиною таких змін є необхідність оптимізації державних витрат та забезпечення більш справедливого розподілу наявних у держави ресурсів.

"Від 2025 року запроваджено призначення субсидій на період до закінчення опалювального сезону, а розмір субсидії розраховується від початку місяця, коли документи було подано", — зауважив юрист.

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Ба більше, від початку 2025 року за призначенням субсидії мають право наступні особи:

мешканці зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди,

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

індивідуальні забудовники.

Зазначимо, що нещодавно було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тисяч гривень. Якщо витрати були на генератор або інше енергетичне обладнання, гранична сума становить 150 тис. грн.

Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані

Від початку 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за другий і третій квартали 2024 року, а пенсійний дохід — за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Навіть у разі посилення відключень електроенергії, розмір субсидії залишиться незмінним. Це пов'язано з тим, що розрахунок допомоги проводиться на основі соціальних норм споживання, а зниження фактичного обсягу використання електроенергії не впливає на суму субсидії.

"Попри запроваджені зміни щодо субсидій, уряд зазначає, що підтримка населення залишиться однією з ключових цілей державної політики та вказує про створення нових механізмів для забезпечення справедливого розподілу субсидій, які будуть спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує такої підтримки", — додає юрист.

Головною причиною відмови надання субсидії є завелике житло Фото: УНІАН

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Головною причиною відмови надання субсидії є завелике житло. Якщо площа квартири перевищує 130 м², а будинку — 230 м², у субсидії точно відмовлять.

Виняток зроблять лише для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та житла, що оформлено на кілька особових рахунків.

Крім великої площі житла, є й інші причини, через які можуть не призначити житлову субсидію

Крім великої площі житла, є й інші причини, через які можуть не призначити житлову субсидію.

Додаткове майно та фінансові операції

Якщо за 12 місяців до подання заяви хтось із членів домогосподарства здійснив купівлю або фінансову операцію на суму понад 50 тис. грн. (зокрема. купив іноземну валюту на понад такої суми), здійснив великий грошовий переказ чи інвестицію, субсидію не нададуть.

Додаткове житло

У субсидії відмовлять, якщо заявник має декілька квартир (за виключенням, гуртожитків, сільських будинків або житла на тимчасово окупованих територіях).

Власне авто

Нова автівка, випущена менше 5 років тому, а також ще один транспортний засіб віком до 15 років — привід у відмові у субсидії.

Борги

Якщо у родині є ті, хто, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями, а також у разі, якщо само домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається.

Якщо власник квартири має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається Фото: УНІАН

Проте, слід зазначити, що в цьому разі все ж існує можливість оформити допомогу від держави, про що розповіли в Пенсійному фонді.

Якщо є документальне підтвердження сплати заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію житлову субсидію все ж призначать.

Якщо є документальне підтвердження сплати заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію житлову субсидію все ж призначать

Як додав юрист, споживач, який має заборгованість може оскаржити це питання в судовому порядку. За наявності ухвали про відкриття провадження у справі, йому можуть призначити компенсацію від держави.

Відсутність офіційного доходу та сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Проте не завжди цей критерій є приводом для відмови у субсидії. У разі відсутності доходу та сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особа протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця була зареєстрована у Державній службі зайнятості як безробітні.

А для тих, хто втратив роботу, призначається, окрім субсидії, також допомога із безробіття, про що Фокус писав раніше. Тож, під час розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи. Це дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже що нижчі доходи, то більшим є розмір виплати.

Понад 100 тис. грн. на рахунку

Якщо хтось із сім’ї тримає понад 100 тис. грн. на депозитному банківському рахунку або ж на таку суму і більше придбав облігації внутрішньої державної позики, субсидію не призначать.

Змін у критеріях щодо сум та категорій отримувачів субсидій слід очікувати Фото: Getty Images

Складне питання: чи є гроші на субсидії у бюджеті та чи будуть "відсіювати" отримувачів

Як вже повідомляв Фокус, у держбюджеті-2025 уряд не передбачив індексацію соцвиплат, таких як пенсії чи прожитковий мінімум. Незмінною протягом року залишиться і мінімальна заробітна плата. Однак пріоритетною вважає можливість продовжувати надавати підтримку українцям у вигляді субсидій.

Прогнозувати, що буде з субсидіями наступного опалювального сезону (так само як і з тарифами на комунальні послуги), експерти не ризикують. Однак підтримка малозабезпечених родин в поточному сезоні триває.

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"Субсидії в Україні залишаються важливим інструментом соціальної політики. В новому 2025 році, на українців очікували зміни у системі субсидій, але важливо зазначити, що основною метою є забезпечення підтримки окремих категорій громадян країни", — додав Костянтин Скляр.

Зміни у критеріях щодо сум та категорій отримувачів субсидій, ймовірно, будуть, і на це вплинуть, зокрема, такі чинники, як можливе зростання вартості електроенергії в Україні, про яке тривалий час розповідають енергоексперти.