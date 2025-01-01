Як будуть жити українці 2025 року, великою мірою визначив ухвалений восени держбюджет. А в ньому передбачено "замороження" на три роки мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімального посадового окладу у бюджетній сфері. Детально у матеріалі Фокусу.

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Після підписання президентом Володимиром Зеленським державний бюджет України на 2025 рік, виконання якого знову багато в чому залежатиме від міжнародної допомоги, передбачає посилення безпеки та оборони (2,2 трлн грн) країни. На соціальний захист скерують 420,9 млрд грн, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту. А ось прожитковий мінімум на наступний рік "заморозять". Фокус з'ясував його розмір, якими будуть виплати ВПО і чи піднімуть мінімальну зарплату 2025 року.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум 2025 року

Згідно із законом № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який Верховна Рада ухвалила 19 листопада 2024 року, розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на рівні 2024 року. Це означає, що не зміниться і розмір мінімальної зарплати наступного року. Він становитиме 8 000 грн, а погодинна ставка — 48 грн.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2025 го року ухвалено у Держбуджеті Фото: пресслужба Верховної Ради

Прожитковий мінімум на 2025 рік на одну особу наступний:

для основних категорій населення — 2 920 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб (загальний показник) — 3 028 грн.

прожитковий мінімум на 2025 рік для непрацездатних осіб — 2 361 грн;

для осіб, які втратили працездатність (для розрахунку доплат у зонах радіоактивного забруднення) — 1 600 грн.

Заморожування мінімальних соціальних стандартів в Україні - що відомо Фото: Getty Images

Заморожування мінімальних соціальних стандартів: що це означає для українців

Те, що заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки доволі жорстка політика, визнав навіть голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. "Найбільше зауваження стосується заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки… Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення із-за кордону мігрантів", — прокоментував Гетманцев.

Вплив "заморозки" відчують передусім пенсіонери та громадяни на мінімальній ставці, проте не лише вони

Вплив "заморозки" відчують передусім пенсіонери та громадяни на мінімальній ставці, проте не лише вони. Адже мінімальна зарплата виконує ключову роль у формуванні багатьох соціальних стандартів, впливаючи на такі напрямки, як штрафні санкції (розмір багатьох штрафів в Україні залежить від мінімальної заробітньої плати) чи податкові питання. Замороження може спричинити зменшення доходів громадян і відповідно, надходжень до державного бюджету, що вплине на економічну стабільність.

Важливо

Мінімальна зарплата в Україні та країнах ЄС: як відрізняються виплати (інфографіка)

Також заморозка мінімалки може мати вплив на пенсії. Адже може бути використана, як дохід застрахованої особи, що використовується для обрахування розміру пенсії.

І хоча уряд України обґрунтував замороження мінімальної заробітної плати необхідністю економічної стабілізації в умовах кризи, експерти кажуть, що замороження мінімальної заробітної плати в країні суперечить принципам соціальної справедливості та захисту трудових прав, які закріплені в Конституції.

Хто має право на виплати ВПО- що для цього потрібно Фото: З відкритих джерел

Виплати ВПО у 2025 році: кому гарантовано продовжать допомогу

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, майже за три роки вторгнення Росії на пряму підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було витрачено 166 млрд грн. Виплати переселенцям збережуть і у 2025 році. Проте на 2025 рік в держбюджеті закладено близько 48,6 млрд грн на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це менше за попередні роки.

Як каже член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко, кожного року переселенці отримують від держави все менше. На початку повномасштабної війни, 2022-го, виплати становили близько 73 млрд грн, у 2023 році — 57 млрд: "Як бачимо, кожного року, на жаль, сума зменшується".

Замороження може спричинити зменшення доходів громадян і відповідно, надходжень до державного бюджету, що вплине на економічну стабільність

2025 року на виплати ВПО мають право внутрішньо переміщені особи, яким виповнилося 60 років, але вони не отримують пенсію. Тож їм й надалі надаватимуть допомогу як ВПО, згідно з п.13−4 Порядку надання допомоги на проживання ВПО.

Розміри виплат ВПО в Україні становлять: 3000 грн для осіб з інвалідністю та неповнолітніх дітей, а для всіх інших — 2000 грн. Ймовірно, такий розмір виплат збережеться і 2025 року.

Зауважимо, що виплата допомоги призначається на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги.

Для продовження виплат ВПО не потрібно вказувати період переміщення Фото: З відкритих джерел

Для продовження допомоги, потрібно:

відповідати майновим критеріям, передбаченим п.п.7-7−1 Порядку: не мати депозитів, житлового приміщення на території, не внесеній до Переліку бойових дій чи тимчасової окупації, дороговартісних придбань тощо;

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій родині протягом 3-х місяців, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не повинен бути понад 9444 грн.

Додамо, що для продовження виплат ВПО не потрібно вказувати період переміщення, а також бути додатково працевлаштованим, стояти на обліку в Центрі зайнятості тощо.

На аналогічних підставах мають право на продовження виплат також й інші особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату чи отримують державну соцдопомогу, а також особи з інвалідністю III групи.