Мінімальна зарплата в Україні та країнах ЄС: як відрізняються виплати (інфографіка)

На сьогодні місячна мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень. У сусідній Румунії, наприклад, розмір виплати становить понад 664 євро.

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Не є таємницею, що розмір заробітної плати в Україні суттєво нижчий, ніж у країнах ЄС. Особливо помітна різниця в мінімальній оплаті праці, яка в деяких випадках може значно відрізнятися. Мінімальна заробітна плата має важливе значення, слугуючи соціальною гарантією, яка встановлює нижню межу оплати та відображає цінність праці. До того ж, багато інших економічних показників в Україні залежать від величини мінімальної зарплати. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн.

Слід зазначити, що в деяких країнах ЄС відсутній встановлений законом рівень мінімальної заробітної плати. Серед них: Австрія, Данія, Фінляндія та Швеція.

Наскільки відрізняється зарплата в Україні та ЄС

Як показує аналіз, мінімальна заробітна плата в країнах Європейського Союзу істотно вища, ніж в Україні. Найменший розрив спостерігається з Болгарією, але навіть у цій країні, де мінімальна зарплата є найнижчою в ЄС, вона у 2,5 раза перевищує український рівень. У той час як мінімальна зарплата Люксембургу, яка посідає перше місце серед країн ЄС, у 17 разів вища за українську.

Наскільки відрізняється зарплата в Україні та ЄС

Мінімальний розмір оплати праці має значний вплив на економіку та суспільство, справляючи як позитивний, так і негативний вплив. Серед його переваг варто відзначити зниження рівня бідності: підвищення мінімальної заробітної плати дає змогу людям задовольняти базові потреби та покращувати фінансове становище. Крім того, мінімальна зарплата сприяє скороченню соціальної нерівності, зменшивши розрив у доходах між різними верствами населення. Високий рівень мінімальної оплати праці може слугувати мотиватором для працівників, підвищуючи їхню продуктивність і лояльність.

Однак мінімальна заробітна плата має й недоліки. По-перше, її збільшення може спровокувати зростання безробіття: деякі роботодавці, особливо в малому бізнесі, не зможуть впоратися з додатковими витратами, що призведе до скорочення робочих місць. Крім того, високі мінімальні зарплати можуть сприяти розвитку тіньової економіки. Коли працівникам починають платити "в конвертах", щоб уникнути зайвих витрат.

Ще одним мінусом є можливе зростання інфляції, оскільки бізнес прагне компенсувати зростання витрат через збільшення цін на товари та послуги. Зрештою високі рівні мінімального розміру оплати праці можуть знизити конкурентоспроможність продукції та послуг на міжнародному ринку, що особливо важливо для експортоорієнтованих галузей.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.