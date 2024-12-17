Минимальная зарплата в Украине и странах ЕС: как отличаются выплаты (инфографика)

На сегодняшний день месячная минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен. В соседней Румынии, к примеру, размер выплаты составляет более 664 евро.

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Не является тайной, что размер заработной платы в Украине существенно ниже, чем в странах ЕС. Особенно заметна разница в минимальной оплате труда, которая в некоторых случаях может значительно различаться. Минимальная заработная плата имеет важное значение, служа социальной гарантией, которая устанавливает нижний предел оплаты и отражает ценность труда. К тому же, многие другие экономические показатели в Украине зависят от величины минимальной зарплаты. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

На данный момент месячная минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн.

Следует отметить, что в некоторых странах ЕС отсутствует установленный законом уровень минимальной заработной платы. Среди них: Австрия, Дания, Финляндия и Швеция.

Насколько отличается зарплата в Украине и ЕС

Как показывает анализ, минимальная заработная плата в странах Европейского союза существенно выше, чем в Украине. Наименьший разрыв наблюдается с Болгарией, но даже в этой стране, где минимальная зарплата является самой низкой в ЕС, она в 2,5 раза превышает украинский уровень. В то время как минимальная зарплата Люксембурга, которая занимает первое место среди стран ЕС, в 17 раз выше украинской.

Насколько отличается зарплата в Украине и ЕС

Минимальный размер оплаты труда имеет значительное влияние на экономику и общество, оказывая как положительное, так и отрицательное воздействие. Среди его преимуществ стоит отметить снижение уровня бедности: повышение минимальной заработной платы позволяет людям удовлетворять базовые потребности и улучшать финансовое положение. Кроме того, минимальная зарплата способствует сокращению социального неравенства, уменьшив разрыв в доходах между различными слоями населения. Высокий уровень минимальной оплаты труда может служить мотиватором для работников, повышая их производительность и лояльность.

Однако минимальная заработная плата имеет и недостатки. Во-первых, ее увеличение может спровоцировать рост безработицы: некоторые работодатели, особенно в малом бизнесе, не смогут справиться с дополнительными затратами, что приведет к сокращению рабочих мест. Кроме того, высокие минимальные зарплаты могут способствовать развитию теневой экономики. Когда работникам начинают платить "в конвертах" во избежание лишних расходов.

Еще одним минусом является возможный рост инфляции, поскольку бизнес стремится компенсировать рост затрат из-за увеличения цен на товары и услуги. В конце концов высокие уровни минимального размера оплаты труда могут снизить конкурентоспособность продукции и услуг на международном рынке, что особенно важно для экспортоориентированных отраслей.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.