Украинцы могут зарабатывать большие деньги: какие специалисты требуются

В государственном бюджете на этот год власти предусмотрели средства для повышения минимальной зарплаты.

Related video

В 2024 году средний доход продавцов в Украине составляет 19 тыс. грн. На рынке труда в конце декабря открыто более 20 тысяч вакансий, где работодатели ищут специалистов в этой области.Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

В государственном бюджете на этот год власти предусмотрели средства для повышения минимальной зарплаты. Зарплатные изменения происходили дважды:

1 января зарплата украинцев выросла до 7,1 тыс. грн в месяц;

1 апреля — до 8 тыс.грн в месяц.

Зарплаты продавцов в Украине 2024

Соответственно, изменялась и заработная плата продавцов. В начале года она составляла в среднем 16 тыс. грн, однако к апрелю она возросла до 16,5 тыс. грн. Далее зарплаты продавцов изменялись следующим образом:

в мае — продавцам платили 16,5 тыс. грн

в июне — 17 тыс. грн;

в июле — 17,2 тыс. грн;

в августе — 17,5 тыс. грн;

в сентябре — 17,8 тыс. грн;

в октябре — 18,2 тыс. грн;

в ноябре — 18,5 тыс. грн;

в декабре — 19 тыс. грн.

Зарплаты продавцов в Украине 2024

Самые высокие зарплаты у продавцов, работающих в Киеве, где они зарабатывают 22,3 тыс. грн в месяц. В Львове эта сумма ниже на 2,3 тыс. грн. В Днепре и Одессе продавцы получают по 19,5 тыс. грн. В Харькове зарплата составляет 17 тыс. грн, а наименьшую плату — 16 тыс. грн — предлагают в Запорожье.

Интересно, что среди продавцов есть и те, кто зарабатывает больше своих коллег в Киеве. Речь о гражданах, занимающихся продажами дистанционно. За свою работу они получают 23 тыс. грн.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.