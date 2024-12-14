Украинцы могут зарабатывать большие деньги: какие специалисты требуются
В государственном бюджете на этот год власти предусмотрели средства для повышения минимальной зарплаты.
В 2024 году средний доход продавцов в Украине составляет 19 тыс. грн. На рынке труда в конце декабря открыто более 20 тысяч вакансий, где работодатели ищут специалистов в этой области.Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.
В государственном бюджете на этот год власти предусмотрели средства для повышения минимальной зарплаты. Зарплатные изменения происходили дважды:
- 1 января зарплата украинцев выросла до 7,1 тыс. грн в месяц;
- 1 апреля — до 8 тыс.грн в месяц.
Соответственно, изменялась и заработная плата продавцов. В начале года она составляла в среднем 16 тыс. грн, однако к апрелю она возросла до 16,5 тыс. грн. Далее зарплаты продавцов изменялись следующим образом:
- в мае — продавцам платили 16,5 тыс. грн
- в июне — 17 тыс. грн;
- в июле — 17,2 тыс. грн;
- в августе — 17,5 тыс. грн;
- в сентябре — 17,8 тыс. грн;
- в октябре — 18,2 тыс. грн;
- в ноябре — 18,5 тыс. грн;
- в декабре — 19 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты у продавцов, работающих в Киеве, где они зарабатывают 22,3 тыс. грн в месяц. В Львове эта сумма ниже на 2,3 тыс. грн. В Днепре и Одессе продавцы получают по 19,5 тыс. грн. В Харькове зарплата составляет 17 тыс. грн, а наименьшую плату — 16 тыс. грн — предлагают в Запорожье.
Интересно, что среди продавцов есть и те, кто зарабатывает больше своих коллег в Киеве. Речь о гражданах, занимающихся продажами дистанционно. За свою работу они получают 23 тыс. грн.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.