Рынок труда в Украине начал замедляться под влиянием сезонных факторов. Соискателей работы не стало больше. Тем временем работодатели жалуются на дефицит кадров, высокие зарплатные ожидания и активно открывают новые вакансии. Фокус исследовал ситуацию с работой и зарплатами.

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Хотя эйчары хорошо подготовлены к предпраздничному затишью на рынке труда, но сейчас они отмечают, что ожидание рождественского сезона не мешает активности — количество вакансий в Украине уверенно держится выше отметок. Согласно новому исследованию Work.ua, на портале размещено 100 000 предложений работы, а соискатели не менее активно присылают резюме. Что с дефицитом кадров в стране и растут ли зарплаты, выяснял Фокус.

Кого не хватает на рынке труда: о чем свидетельствуют исследования и специалисты

Как рассказал Фокусу директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, если речь идет о ситуации с работой в государственном секторе, то там, как и до войны, наблюдается дефицит специалистов в медицинской отрасли и учителей. И конечно, актуальны запросы в ряды ВСУ.

Если речь идет о ситуации с работой в государственном секторе, то там, как и до войны, наблюдается дефицит специалистов в медицинской отрасли и учителей. И конечно, актуальны запросы в ряды ВСУ

"В государственном секторе понятно, что не хватает военных, а также учителей и врачей. Их не хватало и до войны. Тем более сейчас, ведь традиционно большинство учителей у нас женщины, а многие из них уехали за границу. Такая же ситуация с врачами. Их сейчас нужно больше", — рассказал Михайлов.

Его мнение частично подтверждает PR-менеджер Work.ua. Виктория Белякова. Со ссылкой на исследование, она отмечает: если речь идет об увеличении количества вакансий, то их прибыло только в Силах обороны Украины.

В государственном секторе не хватает военных Фото: Соцсети

"В целом в десятке категорий-лидеров видим падение предложений работы. Больше всего просели гостинично-ресторанный бизнес, туризм и сфера обслуживания. Единственной категорией, где предложений стало больше, стала отрасль охраны и безопасности. Это сказалось и на должностях, которые стали более востребованными: полицейский, оператор дрона, командир отделения, номер обслуги взвода, связист, минометчик. Еще одно исключение из общей тенденции падения — это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам", — добавляет эксперт.

По данным специалистов, в октябре на портале по поиску работы для ветеранов было лишь 990 вакансий, в ноябре — уже 2 920

По данным специалистов, в октябре на портале для ветеранов было лишь 990 вакансий, в ноябре — уже 2 920.

"Если говорить о бизнес-секторе, то сфера обслуживания — номер один по спросу. Также популярна розничная торговля. Большинство вакансий наблюдается в сфере продаж (продавец, продавец-консультант). Все хотят продать свои товары и услуги. Традиционно не хватает строителей, водителей", — говорит Виталий Михайлов.

Директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько также отмечает очень существенный дефицит кадров на рынке труда.

"По состоянию на сегодня он достаточно сильно ощущается. Мне кажется, в следующем году ситуация ухудшится. Самыми дефицитными специалистами являются те, кто обладает профессиональными навыками. Это как офисные сотрудники, то есть работники какой-то конкретной сферы (продавцы, маркетологи, бухгалтеры), специалисты производственной сферы, речь идет об инженерах, так и рабочие руки. Рабочих рук на самом деле не хватает гораздо больше. Если в некоторых случаях офисного сотрудника можно как-то заменить и оптимизировать его работу на нескольких других, то с рабочими специалистами это невозможно. Люди не могут работать непрерывно и обслуживать одновременно несколько участков работы, особенно, если это производство", — говорит Наталья Слинько.

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Она также рассказала о новом тренде, который появился в компаниях, а именно автоматизация некоторых процессов и переход на самостоятельное обслуживание, например, на сайтах, в торговых сетях и т.д.

"Это та часть, которая спасает компании от полного простоя по некоторым процессам. Потому что те, кто должен обслуживать, могут просто отсутствовать. Поэтому автоматизация спасает. Однако не все можно автоматизировать", — добавляет эксперт.

На рынке труда больше всего не хватает специалистов именно по рабочим специальностям Фото: УНИАН

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Как отмечает Наталья Слинько, на рынке труда больше всего не хватает специалистов именно по рабочим специальностям.

"Зарплаты здесь не очень конкурентные. Поэтому они готовы переходить в другую организацию, если там предлагают на 3-5 тыс. грн. больше. А если речь идет о профессиональном персонале, там, конечно, такой прибавкой сотрудников не переманишь. Ведь они держатся за стабильную компанию, с которой прошли какие-то испытания, которых, к сожалению, было достаточно много. Поэтому их переманивать становится все сложнее и сложнее. Плюс многие мужчины боятся менять место работы, потому что кто-то забронирован, кто-то имеет стабильную ситуацию с военно-учетными документами, а переход в другую компанию влечет за собой обычно обновление данных и тому подобное. То есть это риск показать себя, даже если человек имеет какие-то отсрочки, преференции и тому подобное. Люди просто боятся, что при смене места работы придется эту информацию подавать и лишний раз фигурировать в различных списках", — добавляет Наталья Слинько.

Частные заведения в основном самостоятельно занимаются привлечением и профессиональным системным развитием hard-skills и soft-skills

Относительно заработных плат, то здесь мнения специалистов очень разделились.

"Я думаю, что часть организаций повысит зарплаты от 7-20% в зависимости от того, что может себе позволить организация. В среднем, по рынку повышают на 10-15%. Сюда может входить как покрытие этого нового военного налога, который сейчас ложится на сотрудников, так и повышение через индексацию относительно роста в целом снижения покупательной способности и инфляции. Так, чтобы это было существенное поднятие, связанное с благосостоянием сотрудников, то нет Это 100% не оно. Отдельные профессии будут поднимать, но это больше завязано на личные достижения этих сотрудников", — сказала эксперт по персоналу.

В то же время, согласно результатам исследования рынка труда Украины, которые Фокусу представили в Европейской Бизнес Ассоциации, 88% опрошенных работодателей открыли новые вакансии, а 87% повысили зарплату работникам в течение 2024 года.

В Украине значительный дефицит медиков Фото: РБК-Украина

Интересно и то, что 71% респондентов почувствовали значительный дефицит квалифицированных кадров, 56% инвестировали в развитие персонала. То есть, более половины работодателей готовы выращивать собственные кадры и не жалеют на это бюджета.

Как рассказала Фокусу гендиректор клиники "Медиком" Маргарита Малеваная, частные заведения в основном самостоятельно занимаются привлечением и профессиональным системным развитием hard-skills и soft-skills медиков: от младшего и среднего персонала до операторов контакт-центра, администраторов, врачей и даже менеджмента.

У нас более 30 врачей сейчас служат в рядах ВСУ. Другие ценные кадры уехали за границу. Война и миграция — это основные вызовы. Нужно заново выстраивать новую команду, новые коммуникации

"У нас более 30 врачей сейчас служат в рядах ВСУ. Другие ценные кадры уехали за границу. Война и миграция — это основные вызовы. Нужно заново выстраивать новую команду, новые коммуникации. И это тоже вызов для руководителя бизнеса, для владельца бизнеса", — говорит Маргарита Малеваная.

"В общем, в 2024 году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников, сочетая финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии, а также создавая комфортные условия для работы и жизни", — отмечается в исследовании, проведенном ЕБА вместе с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной.

Так, самым распространенным способом поддержки сотрудников, по данным исследования ЕБА, были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премий (84%).

"56% респондентов отметили, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья", — рассказывают в ассоциации.

Также некоторые компании оплачивали медицинское страхование для членов семей работников и проживание в другом городе или за рубежом, а также компенсировали расходы на электроэнергию и интернет.

Самым распространенным способом поддержки сотрудников были выплаты заработной платы в полном объеме Фото: pexels.com

Какие зарплаты сейчас предлагают и у кого самые высокие

По данным Work.ua, в ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре). Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Между тем, по данным Госстата, в третьем квартале 2024 года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла до 21 946 гривен. Это на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, самая высокая заработная плата — у специалистов сферы "Информация и телекоммуникации", — 50 752 грн. (выше на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Также существенно выросли доходы в секторе "Финансовая и страховая деятельность": там получают 40 194 грн. (это на 20,5% выше показателя такого же периода 2023 года). Выросли зарплаты в направлении "Профессиональная, научная и техническая деятельность": на 24,6% до 28 167 грн. Самые низкие зарплаты, по данным Госстата, в образовании — 14 тыс. грн.

В третьем квартале 2024 года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла до 21 946 гривен

Если говорить о зарплатах, которые намного выше средней по Украине, то здесь Фокус пришел к выводу, что это касается работников в области охраны и безопасности. Именно в этой сфере можно зарабатывать 70 000 грн. в месяц. На оклады не жалуются специалисты по недвижимости (44 000 грн.). Брокер, в частности, может получать оклад около 60 000 грн. Довольно неплохие заработки обещают сейчас медиабайерам: специалист по продвижению рекламной продукции может рассчитывать на зарплату в более 58 000 грн. Зато на 2% уменьшился предлагаемый доход среди юристов: компании предлагают специалистам до 20 000 грн. в месяц.

В каких сферах больше всего выросли зарплаты*:

"Охрана, безопасность" — 70 000 грн., +17%;

"Недвижимость" — 44 000 грн., +10%;

"Продажа, закупка" — 30 000 грн., +9%.

*по итогам ноября 2024 года, данные Work.ua, данные Work.ua

Поэтому, согласно новым исследованиям рынка труда Украины, он все еще крайне остро ощущает на себе все вызовы полномасштабной войны. Однако продолжаются оправление от экономического шока, приспособление и адаптация к реалиям энергодефицита в стране, и компании в результате миграционных процессов и мобилизационных мероприятий остро испытывают потребность в кадрах.

Удаленную работу в 2025 году работодатели поддерживать не планируют Фото: Freepik

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В следующем году многие работодатели планируют повышать зарплаты. По данным уже упомянутого исследования, 88% работодателей собираются провести повышение зарплат в 2025 году. "Стоит отметить, что 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, впрочем еще не определились с размером повышения. 16% компаний планируют повышение заработной платы на 5-10%, 24% — на 10-15%, 11% — на 15-20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%", — отмечается в исследовании ЕБА.

Интересно, что дистанционную работу, несмотря на ситуацию в энергетике и экономическое положение, поддерживать компании не планируют.

"25% компаний позволяют работать дистанционно всем категориям работников, тогда как 63% — только части сотрудников. Согласно новым данным, 12% компаний не предоставляют своим работникам возможности работать дистанционно. Это немного меньше по сравнению с предыдущим опросом, где 17% респондентов отметили, что в их компаниях возможность работать дистанционно отсутствует", — говорится в исследовании ЕБА.