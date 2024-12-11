Ринок праці в Україні почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників. Шукачів роботи не побільшало. Тим часом роботодавці скаржаться на дефіцит кадрів, високі зарплатні очікування та активно відкривають нові вакансії. Фокус дослідив ситуацію з роботою і зарплатами.

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Хоча ейчари добре підготовлені до передсвяткового затишшя на ринку праці, але зараз вони зазначають, що очікування різдвяного сезону не заважає активності — кількість вакансій в Україні впевнено тримається вищих позначок. Згідно з новим дослідженням Work.ua, на порталі розміщено 100 000 пропозицій роботи, а шукачі не менш активно надсилають резюме. Що з дефіцитом кадрів у країні та чи зростають зарплати, з’ясовував Фокус.

Кого бракує на ринку праці: про що свідчать дослідження і фахівці

Як розповів Фокусу директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов, якщо йдеться про ситуацію з роботою у державному секторі, то там, як і до війни, спостерігається дефіцит фахівців у медичній галузі та вчителів. І звісно, актуальні запити до лав ЗСУ.

Якщо йдеться про ситуацію з роботою у державному секторі, то там, як і до війни, спостерігається дефіцит фахівців у медичній галузі та вчителів. І звісно, актуальні запити до лав ЗСУ

"В державному секторі зрозуміло, що не вистачає військових, а також вчителів та лікарів. Їх не вистачало і до війни. Тим більше зараз, адже традиційно більшість вчителів в нас жінки, а багато з них виїхали за кордон. Така ж ситуація з лікарями. Їх зараз потрібно більше", — розповів Михайлов.

Його думку частково підтверджує PR-менеджерка Work.ua. Вікторія Білякова. Із посиланням на дослідження, вона наголошує: якщо йдеться про збільшення кількості вакансій, то їх прибуло лише в Силах оборони України.

В державному секторі не вистачає військових Фото: Соцмережі

"Загалом у десятці категорій-лідерів бачимо падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли готельно-ресторанний бізнес, туризм і сфера обслуговування. Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала галузь охорони та безпеки. Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник. Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам", — додає експертка.

За даними фахівців, в жовтні на порталі з пошуку роботи для ветеранів було лише 990 вакансій, в листопаді — вже 2 920

За даними фахівців, в жовтні на порталі для ветеранів було лише 990 вакансій , в листопаді — вже 2 920.

"Якщо казати про бізнес-сектор, то сфера обслуговування — номер один за попитом. Також популярна роздрібна торгівля. Більшість вакансій спостерігається у сфері продажів (продавець, продавець-консультант). Всі хочуть продати свої товари і послуги. Традиційно не вистачає будівельників, водіїв", — каже Віталій Михайлов.

Директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько також відзначає дуже суттєвий дефіцит кадрів на ринку праці.

"Станом на сьогодні він досить сильно відчувається. Мені здається, наступного року ситуація погіршиться. Найдефіцитнішими фахівцями є ті, хто володіє професійними навичками. Це як офісні співробітники, тобто працівники якоїсь конкретної сфери (продавці, маркетологи, бухгалтери), фахівці виробничої сфери, йдеться про інженерів, так і робочі руки. Робочих рук насправді не вистачає набагато більше. Якщо в деяких випадках офісного співробітника можна якось замінити і оптимізувати його роботу на декількох інших, то з робочими спеціалістами це неможливо. Люди не можуть працювати безперервно і обслуговувати одночасно декілька участків роботи, особливо, якщо це виробництво", — каже Наталія Слинько.

Важливо

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Вона також розповіла про новий тренд, що з'явився у компаніях, а саме автоматизація деяких процесів та перехід на самостійне обслуговування, наприклад, на сайтах, в торговельних мережах тощо.

"Це та частина, яка рятує компанії від повного простою за деякими процесами. Тому що ті, хто повинен обслуговувати можуть бути просто відсутніми. Тому автоматизація рятує. Проте не все можна автоматизувати", — додає експертка.

На ринку праці найбільше не вистачає фахівців саме з робочих спеціальностей Фото: УНІАН

Дефіцит кадрів, високі зарплати та мобілізація: ключові тенденції ринку праці 2024 року

Як зазначає Наталія Слинько, на ринку праці найбільше не вистачає фахівців саме з робочих спеціальностей.

"Зарплати тут не дуже конкурентні. Тож вони готові переходити в іншу організацію, якщо там пропонують на 3-5 тис. грн. більше. А якщо йдеться про професійний персонал, там, звісно, такою прибавкою співробітників не переманиш. Адже вони тримаються за стабільну компанію, з якою пройшли якісь випробування, яких, на жаль, було досить багато. Тому їх переманювати стає все складніше і складніше. Плюс багато чоловіків боїться міняти місце роботи, тому що хтось заброньований, хтось має стабільну ситуацію з військово-обліковими документами, а перехід в іншу компанію тягне за собою зазвичай оновлення даних тощо. Тобто це ризик показати себе, навіть якщо людина має якісь відстрочки, преференції тощо. Люди просто бояться, що при зміні місця роботи доведеться цю інформацію подавати і зайвий раз фігорувати у різних списках" — додає Наталія Слинько.

Приватні заклади здебільшого самостійно займаються залученням і професійним системним розвитком hard-skills і soft-skills

Щодо заробітних плат, то тут думки спеціалістів дуже розділилися.

"Я думаю, що частина організацій підвищить зарплати від 7-20% в залежності від того, що може собі дозволити організація. В середньому, по ринку підвищують на 10-15%. Сюди може входити як покриття цього нового військового податку, який зараз лягає на співробітників, так і підвищення через індексацію стосовно росту загалом зниження купівельної спроможності і інфляції. Так, щоб це було суттєве підняття, що пов'язане з добробутом співробітників, то ніЦе 100% не воно. Окремі професії будуть піднімати, але це більше завязане на особисті досягнення цих співробітників", — сказала експертка з персоналу.

Водночас, згідно з результатами дослідження ринку праці України, які Фокусу представили в Європейській Бізнес Асоціації, 88% опитаних роботодавців відкрили нові вакансії, а 87% підвищили зарплату працівникам протягом 2024 року.

В Україні є значний дефіцит медиків Фото: РБК-Україна

Цікаво й те, що 71% респондентів відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, 56% інвестували у розвиток персоналу. Тобто, понад половина роботодавців готові вирощувати власні кадри і не шкодують на це бюджету.

Як розповіла Фокусу гендиректорка клініки "Медіком" Маргарита Мальована, приватні заклади здебільшого самостійно займаються залученням і професійним системним розвитком hard-skills і soft-skills медиків: від молодшого та середнього персоналу до операторів контакт-центру, адміністраторів, лікарів і навіть менеджменту.

У нас понад 30 лікарів зараз служать в лавах ЗСУ. Інші цінні кадри поїхали за кордон. Війна і міграція — це основні виклики. Потрібно заново вибудовувати нову команду, нові комунікації

"У нас понад 30 лікарів зараз служать в лавах ЗСУ. Інші цінні кадри поїхали за кордон. Війна і міграція — це основні виклики. Потрібно заново вибудовувати нову команду, нові комунікації. І це теж виклик для керівника бізнесу, для власника бізнесу", — каже Маргарита Мальована.

"Загалом, у 2024 році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоров’я та розвиток, а також створюючи комфортні умови для роботи й життя", — зазначається в дослідженні, проведеному ЄБА разом з експерткою з аналітики ринку праці Тетяною Пашкіною.

Так, найпоширенішим способом підтримки співробітників, за даними дослідження ЄБА, були виплати заробітної плати в повному обсязі (98%) та премій (84%).

"56% респондентів зазначили, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла", — розповідають в асоціації.

Також деякі компанії оплачували медичне страхування для членів сімей працівників і проживання в іншому місті чи закордоном, а також компенсували витрати на електроенергію та інтернет.

Найпоширенішим способом підтримки співробітників були виплати заробітної плати в повному обсязі Фото: pexels.com

Які зарплати зараз пропонують і в кого найвищі

За даними Work.ua, в листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні). Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Тим часом, за даними Держстату, в третьому кварталі 2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла до 21 946 гривень. Це на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними відомства, найвища заробітна плата — у фахівців сфери "Інформація та телекомунікації", — 50 752 грн. (вище на 37,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Також суттєво зросли доходи у секторі "Фінансова та страхова діяльність": там отримують 40 194 грн. (це на 20,5% вище від показника такого ж періоду 2023 року). Зросли зарплати у напрямку "Професійна, наукова та технічна діяльність": на 24,6% до 28 167 грн. Найнижчі зарплати, за даними Держстату, в освіті – 14 тис. грн.

В третьому кварталі 2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла до 21 946 гривень

Якщо говорити про зарплати, що набагато вищі за середню по Україні, то тут Фокус дійшов висновку, що це стосується працівників у галузі охорони та безпеки. Саме в цій сфері можна заробляти 70 000 грн. на місяць. На оклади не скаржаться фахівці з нерухомості (44 000 грн.). Брокер, зокрема, може отримувати оклад близько 60 000 грн. Доволі непогані заробітки обіцяють зараз медіабайєрам: фахівець з просування рекламної продукції може розраховувати на зарплату в понад 58 000 грн. Натомість на 2% зменшився пропонований дохід серед юристів: компанії пропонують фахівцям до 20 000 грн. на місяць.

У яких сферах найбільше зростали зарплати*:

"Охорона, безпека" — 70 000 грн., +17%;

"Нерухомість" — 44 000 грн., +10%;

"Продаж, закупівля" — 30 000 грн., +9%.

*за підсумками листопада 2024 року, дані Work.ua

Тож, згідно з новими дослідженнями ринку праці України, він все ще вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни. Проте тривають оговтання від економічного шоку, пристосування та адаптація до реалій енергодефіциту в країні, та компанії внаслідок міграційних процесів та мобілізаційних заходів гостро відчувають потребу у кадрах.

Дистанційну роботу в 2025 році роботодавці підтримувати не планують Фото: Freepik

Які зміни готує бізнес на 2025 рік: зарплата, дистанційна робота, навчання

Наступного року багато роботодавців планують підвищувати зарплати. За даними вже згаданого дослідження, 88% роботодавців збираються провести підвищення зарплат 2025 року. "Варто зазначити, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%", — зазначається у дослідженні ЄБА.

Цікаво, що дистанційну роботу, незважаючи на ситуацію в енергетиці та економічний стан, підтримувати компанії не планують.

"25% компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% — лише частині співробітників. Згідно з новими даними, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно. Це трохи менше порівняно з попереднім опитуванням, де 17% респондентів зазначили, що в їхніх компаніях можливість працювати дистанційно відсутня", — йдеться у дослідженні ЄБА.