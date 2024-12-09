Понад 100 тисяч: які найпопулярніші вакансії на ринку праці в листопаді (інфографіка)

Наразі на ринку працює є понад 100 тисяч вакансій, які можуть обрати українці. Найбільші зарплати відзначені у секторі безпеки, нерухомості та купівлі-продажу і становлять від 40 до 70 тис. грн.

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Ринок праці наразі почав сповільнюватися, однак загальна кількість вакансій перевищує позначку в 100 000 пропозицій. Про це йдеться у дослідженні компанії Work.ua.

За даними аналітиків, загалом за листопад роботодавці розмістили 109 467 пропозицій, що на 7% менше, ніж у жовтні. Такі цифри свідчать, що наразі ситуація відповідає сезонним тенденціям, а в наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.

Дані щодо ринку праці в Україні (інфографіка: Work.ua)

Експерти відзначають, що наразі значне зниження помітно на Одещині (-10%). На думку фахівців, це пов'язано з "особливо масштабними проблемами з електроенергією, які відбулися через масовану атаку".

У дослідженні йдеться, що наразі лідерами зі зниження вакансій є робочі спеціальності та виробництво ( -7%), готельно-ресторанний бізнес і туризм (-15%), а також сфера обслуговування (-13%)

Водночас серйозне зростання помічено в галузі "Охорона та безпека". Там найбільш затребуваними вакансіями були поліцейський, оператор дрона, командир відділення, зв'язківець та мінометник.

"Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам. Це новий функціонал на сайті Work.ua, з яким роботодавці продовжують знайомитися. Тому в жовтні таких вакансій було лише 990, в листопаді — вже 2 920. У листопаді на сайті Work.ua на 5% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Проте через те, що й роботи поменшало, показник середньої кількості відгуків на вакансію на місяць зріс", — йдеться у текст звіту.

Динаміка вакансій в Україні за 2022-2024рр. (інфографіка: Work.ua)

Експерти кажуть, що наразі конкуренція за вакансії виросла навіть в Закарпатській, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях, де є постійні низькі цифри. Серед найбільш конкурентних посад є директ-менеджер та спеціаліст часу, де кількість на одне місце у 20-30 разів вище середніх значень.

Щодо середніх зарплат, то експерти не відзначають зростання. Її середнє значення становить 22 750 грн, а суттєве зростання зарплати відзначено тільки в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях "Охорона, безпека" (70 тис. грн, +17%), "Нерухомість" (40 тис. грн, +10%) та "Продаж, закупівля" (30 000 грн, +9%). Водночас зменшення зарплати на 2% відзначено в категорії "Юриспруденція", де вона становить 20 тис. грн.

Розподіл кандидатів за критеріями (інфографіка: Work.ua)

"На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 тис. грн), медіабайєр (58,25 тис. грн), ендодонтист (55 тис. грн), водій-міжнародник (50 тис. грн), рихтувальник (45 тис. грн), рієлтор, стоматолог (45 тис. грн), трейдер (43 тис. грн), моторист (42,5 тис.грн), медіапродюсер (41, 25 тис. грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 тис. грн)", — йдеться у звіті компанії Work.ua.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про популярні вакансії роботи в Україні влітку. Експерти відзначали, що саме туристична та готельна справи є найбільш привабливими в цю пору року.

Також ми розповідали, де працюють українські біженці у Польщі та скільки заробляють. Чоловіки, що приїхали до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ, заробляють на 20% вище за інших іммігрантів, а от жінки — на 11% менше.