Українці в Польщі: де працюють біженці та скільки їм платять

Чоловіки, що приїхали до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ, заробляють на 20% вище за інших іммігрантів, а от жінки — на 11% менше.

Більшість українців (60%), як прибули в Польщу після початку російсько-української війни, заробляють на місяць 4 тис. злотих нетто, а мінімальна заробітна плата становить 3,4 тис. злотих. Найбільше вони заробляють в таких галузях як транспорт, будівництво та ІТ, повідомляє Yavp.pl з посиланням на опитування.

Зазначається, що до 50% українських громадян працюють у сфері промисловості. Серед українців, які прибули до війни, найбільше осіб зайнято транспортній сфері, будівництві та офісній діяльності. Біженці, які прибули після початку повномасштабного вторгнення, зайняті у сфері послуг — це можуть бути перукарі, косметологи, в готелях або ресторанах або ж домашні послуги (наприклад, догляд за літніми людьми).

Загалом серед дорослих українських біженців в Польщі працює 78%, а серед тих, хто приїхав до війни — 93% працюють. Зазначається, що цей показник серед поляків віком від 15 років значно менший і дорівнює 56%.

Разом з тим, рівень безробіття українських біженців вищий від населення Польщі. Зокрема, 19% опитаних українців, які прибули в країну після початку війни, 19% не мали роботи. Серед них велика кількість жінок з дітьми. Вони готові працювати неповний день, а тому роботу знайти складніше.

Більшість українців старше 60 років (58%) не мають жодного доходу від роботи. Якщо ж дохід і є, то ця категорія населення отримує у місяць 60% від рівня середнього обсягу доходу біженця.

Що стосується заробітної плати, то її рівень більше залежить не від терміну приїзду, а від статі. Середній дохід чоловіків, які приїхали до війни, на 20% вищий проти усіх іммігрантів з України, а серед жінок аналогічний показник на 11% нижчий проти усіх іммігрантів. Різниця між середніми доходами чоловіків і жінок, незалежно від дати приїзду, становить 25%. Різниця між середніми зарплатами біженців та інших українців незалежно від статі — 8%.

Нагадаємо, нещодавно в польському місті Щецин стався скандал під час різдвяного ярмарку. На одній із яток працювали проросійськи налаштовані монахині з Білорусії.

Зазначимо, що у польський Сейм внесли проєкт закону, яким пропонують прирівняти пропаганду ОУН та УПА до фашизму нацизму та комунізму. Народний депутат Володимир Вятрович зазначив, що таким чином польські політики хочуть "засудити ідеологію боротьби за незалежність України".