В Польщі хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму, в ВРУ відреагували

За словами нардепа Вятровича, таким чином польські політики хочуть "засудити ідеологію боротьби за незалежність України".

У польський Сейм внесли проєкт закону, яким пропонують прирівняти пропаганду ОУН та УПА до фашизму нацизму та комунізму. Про це повідомляє Рortal Samorzadowy.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю Кримінального кодексу про покарання за публічну пропаганду нацизму, комунізму, фашизму чи іншого тоталітарного режиму, фразою: "а також ідеологія Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА), яка призвела до геноциду на Волині та в сусідніх регіонах у 1943-1945 роках"

"Мета запропонованої зміни — не допустити поширення брехні про злочин геноциду на Волині та сусідніх регіонах у рамках польського законодавства, а також покласти край героїзації ідеології Організації українських націоналістів Бандери, фракції (ОУН-Б) та Української повстанської армії (УПА)", — пише видання з посиланням на обгрунтування змін.

Проєкт закону прокоментував народний депутат України, ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Фото: Володимир Вятрович Facebook

"Тобто польську політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України. Боротьби, яка триває просто зараз, боротьби від результату якої залежить доля не лише України, але й Польщі", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше польська влада вважала, що має право висувати на адресу України вимоги щодо потенційного вступу в ЄС. Зокрема, це стосується питання Волинської трагедії та ексгумації тіл загиблих.

Пізніше стало відомо, що Україна і Польща домовилися щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Україна скасувала семирічний мораторій.