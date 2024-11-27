Жертви Волинської трагедії: Україна і Польща домовилися щодо ексгумації

Україна скасувала семирічний мораторій на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це заявили міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та України Андрій Сибіга.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна не заперечує проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на своїй території. Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що українці та поляки зацікавлені в тому, щоб між ними не було непорозумінь, оскільки "кожна родина має право гідно вшановувати пам’ять своїх предків". Про це повідомляє "Суспільне".

За словами Сікорського, якого цитує агенція PAP, польські та українські установи співпрацюватимуть разом відповідно до національного законодавства. Сікорський додав, що польська сторона мобілізує власні інституції, такі як Інститут національної пам’яті, що будуть "чутливими до українських вимог" у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, Радослав Сикорський заявив, що це була спільно узгоджена заява.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними суб'єктами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих питаннях", — заяви міністр закордонних справ Польщі.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що і українці, і поляки зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", – сказав Сибіга та підкреслив, що наразі у рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури Польщі та України українська сторона працює над практичними механізмами проведення пошукових та ексгумаційних робіт.

Згодом речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі журналістам повідомив, що це знакове рішення скасовує семирічний мораторій на пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Він додав, що пошуково-ексгумаційні роботи можуть розпочатися навесні 2025 року.

На скасування мораторію також відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він назвав таке рішення України "ключем до примирення народів".

З весни 2017 року між Варшавою та Києвом точиться суперечка щодо введеної Українським інститутом національної пам’яті заборони на пошуки та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України. Заборона була оголошена після демонтажу пам’ятника УПА в польському селі Грушовичі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що польська влада вважає, що має право, як і члени ЄС, висувати на адресу України вимоги щодо потенційного вступу в ЄС. Зокрема, це стосується питання Волинської трагедії та ексгумації тіл загиблих.