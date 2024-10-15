"Не є першочерговим завданням": У Польщі прокоментували підтримку вступу України до ЄС

Польська влада вважає, що має право, як і члени ЄС, висувати на адресу України вимоги щодо потенційного вступу в ЄС. Зокрема це стосується питання Волинської трагедії та ексгумації тіл загиблих.

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Польський віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що обговорення вступу України до ЄС наразі не є першочерговим питанням, що дозволяє Варшаві висувати на адресу Києва певні умови. Про це політик заявив у інтерв'ю Interia.

Косіняк-Камиш вважає, що важлива вимога поляків щодо Волинської трагедії "є найбільш справедливим підходом" щодо вступу України до ЄС. Він додає, що це не стосується питань "гуманітарної або військової допомоги" для Києва, яку надавати та продовжать надавати, де "на кону життя людей і де можемо сприяти поразці Росії у війні".

Польський політик заявив, що вступ України до ЄС — це не "питання бути чи не бути", а "можливість розвитку, підвищення ВВП". Виходячи з цього, Польща має право, разом з умовами від ЄС до України, "висунути нашу етико-історичну вимогу щодо Волині".

"Чітка і рішуча позиція всього уряду, а також велика прихильність прем'єр-міністра [Дональда Туска] спонукають українську сторону давати сигнали про початок ексгумацій з 2025 року. Проте, поки я не побачу це на власні очі і не схилю голову перед могилами вбитих на Волині, я залишатимусь обережним. Водночас я хочу підкреслити, що питання ексгумацій не є питанням польських родин проти України, це питання дій української держави проти польської держави", — сказав Косіняк-Камиш.

Він переконаний, що отримання дозволів на ексгумацію родинами не відповідає очікуванням уряду Польщі та наполягає на міждержавній взаємодії "з залученням державних інституцій з обох сторін".

"Ексгумації повинні здійснюватися на двосторонній основі між державами. Ми не приймемо ситуацію, коли сім'ї самі вимагатимуть ексгумації своїх близьких, адже частина сімей існує, а частина зникла, оскільки всі вони були вбиті. Вшанування пам’яті, з іншого боку, є спільною відповідальністю", — прокоментував свою позицію польський політик.

Нагадаємо, 18 вересня видання Onet повідомило, що Польща тиснутиме на Україну в питанні Волинської трагедії. За даними польських журналістів, МЗС Польщі "планує конкретні заходи" щодо питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Для цього Варшава використає своє майбутнє головування в Євросоюзі.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм. За його словами, польська громада дуже схвильована цим питанням.