"Не является первоочередной задачей": В Польше прокомментировали поддержку вступления Украины в ЕС

Польские власти считают, что имеют право, как и члены ЕС, выдвигать в адрес Украины требования относительно потенциального вступления в ЕС. В частности это касается вопроса Волынской трагедии и эксгумации тел погибших.

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Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш убежден, что обсуждение вступления Украины в ЕС пока не является первоочередным вопросом, что позволяет Варшаве выдвигать в адрес Киева определенные условия. Об этом политик заявил в интервью Interia.

Косиняк-Камыш считает, что важное требование поляков по Волынской трагедии "является наиболее справедливым подходом" по вступлению Украины в ЕС. Он добавляет, что это не касается вопросов "гуманитарной или военной помощи" для Киева, которую предоставлять и продолжат предоставлять, где "на кону жизни людей и где можем способствовать поражению России в войне".

Польский политик заявил, что вступление Украины в ЕС — это не "вопрос быть или не быть", а "возможность развития, повышения ВВП". Исходя из этого, Польша имеет право, вместе с условиями от ЕС к Украине, "выдвинуть наше этико-историческое требование относительно Волыни".

"Четкая и решительная позиция всего правительства, а также большая приверженность премьер-министра [Дональда Туска] побуждают украинскую сторону давать сигналы о начале эксгумаций с 2025 года. Однако, пока я не увижу это собственными глазами и не склоню голову перед могилами убитых на Волыни, я буду оставаться осторожным. В то же время я хочу подчеркнуть, что вопрос эксгумаций не является вопросом польских семей против Украины, это вопрос действий украинского государства против польского государства", — сказал Косиняк-Камыш.

Он убежден, что получение разрешений на эксгумацию семьями не соответствует ожиданиям правительства Польши и настаивает на межгосударственном взаимодействии "с привлечением государственных институтов с обеих сторон".

"Эксгумации должны осуществляться на двусторонней основе между государствами. Мы не примем ситуацию, когда семьи сами будут требовать эксгумации своих близких, ведь часть семей существует, а часть исчезла, поскольку все они были убиты. Почтение памяти, с другой стороны, является общей ответственностью", — прокомментировал свою позицию польский политик.

Напомним, 18 сентября издание Onet сообщило, что Польша будет давить на Украину в вопросе Волынской трагедии. По данным польских журналистов, МИД Польши "планирует конкретные меры" по вопросу эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Для этого Варшава использует свое будущее председательство в Евросоюзе.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. По его словам, польская община очень взволнована этим вопросом.