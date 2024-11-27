Жертвы Волынской трагедии: Украина и Польша договорились относительно эксгумации

Украина отменила семилетний мораторий на эксгумацию жертв Волынской трагедии. Об этом заявили министры иностранных дел Польши Радослав Сикорский и Украины Андрей Сибига.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не возражает против проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на своей территории. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что украинцы и поляки заинтересованы в том, чтобы между ними не было недоразумений, поскольку "каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков". Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Сикорского, которого цитирует агентство PAP, польские и украинские учреждения будут сотрудничать вместе в соответствии с национальным законодательством. Сикорский добавил, что польская сторона мобилизует собственные институты, такие как Институт национальной памяти, которые будут "чувствительными к украинским требованиям" в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

После встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой, Радослав Сикорский заявил, что это было совместно согласованное заявление.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными субъектами поисково-эксгумационных работ на территории Украины в сотрудничестве с компетентными украинскими учреждениями, в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать обращения в этих вопросах", — заявил министр иностранных дел Польши.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что и украинцы, и поляки заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", — сказал Сибига и подчеркнул, что сейчас в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры Польши и Украины украинская сторона работает над практическими механизмами проведения поисковых и эксгумационных работ.

Впоследствии представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии журналистам сообщил, что это знаковое решение отменяет семилетний мораторий на поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Он добавил, что поисково-эксгумационные работы могут начаться весной 2025 года.

На отмену моратория также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он назвал такое решение Украины "ключом к примирению народов".

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом идет спор относительно введенного Украинским институтом национальной памяти запрета на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Запрет был объявлен после демонтажа памятника УПА в польском селе Грушовичи.

Напомним, Фокус писал о том, что польские власти считают, что имеют право, как и члены ЕС, выдвигать в адрес Украины требования относительно потенциального вступления в ЕС. В частности, это касается вопроса Волынской трагедии и эксгумации тел погибших.