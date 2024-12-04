В Польше хотят приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму и коммунизму, в ВРУ отреагировали

По словам нардепа Вятровича, таким образом польские политики хотят "осудить идеологию борьбы за независимость Украины".

В польский Сейм внесли проект закона, которым предлагают приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму нацизму и коммунизму. Об этом сообщает Рortal Samorzadowy.

Законопроектом предлагается дополнить статью Уголовного кодекса о наказании за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима, фразой: "а также идеология Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних регионах в 1943-1945 годах"

"Цель предложенного изменения — не допустить распространения лжи о преступлении геноцида на Волыни и соседних регионах в рамках польского законодательства, а также положить конец героизации идеологии Организации украинских националистов Бандеры, фракции (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (УПА)", — пишет издание со ссылкой на обоснование изменений.

Проект закона прокомментировал народный депутат Украины, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Фото: Володимир Вятрович Facebook

"То есть польские политики хотят осудить идеологию борьбы за независимость Украины. Борьбы, которая продолжается прямо сейчас, борьбы от результата которой зависит судьба не только Украины, но и Польши", — отметил он.

Напомним, ранее польские власти считали, что имеют право выдвигать в адрес Украины требования относительно потенциального вступления в ЕС. В частности, это касается вопроса Волынской трагедии и эксгумации тел погибших.

Позже стало известно, что Украина и Польша договорились по эксгумации жертв Волынской трагедии. Украина отменила семилетний мораторий.