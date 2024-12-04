В Польше хотят приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму и коммунизму, в ВРУ отреагировали
По словам нардепа Вятровича, таким образом польские политики хотят "осудить идеологию борьбы за независимость Украины".
В польский Сейм внесли проект закона, которым предлагают приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму нацизму и коммунизму. Об этом сообщает Рortal Samorzadowy.
Законопроектом предлагается дополнить статью Уголовного кодекса о наказании за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима, фразой: "а также идеология Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних регионах в 1943-1945 годах"
"Цель предложенного изменения — не допустить распространения лжи о преступлении геноцида на Волыни и соседних регионах в рамках польского законодательства, а также положить конец героизации идеологии Организации украинских националистов Бандеры, фракции (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (УПА)", — пишет издание со ссылкой на обоснование изменений.
Проект закона прокомментировал народный депутат Украины, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"То есть польские политики хотят осудить идеологию борьбы за независимость Украины. Борьбы, которая продолжается прямо сейчас, борьбы от результата которой зависит судьба не только Украины, но и Польши", — отметил он.
Напомним, ранее польские власти считали, что имеют право выдвигать в адрес Украины требования относительно потенциального вступления в ЕС. В частности, это касается вопроса Волынской трагедии и эксгумации тел погибших.
Позже стало известно, что Украина и Польша договорились по эксгумации жертв Волынской трагедии. Украина отменила семилетний мораторий.