Украинцы в Польше: где работают беженцы и сколько им платят

Мужчины, приехавшие до начала полномасштабного вторжения ВС РФ, зарабатывают на 20% выше других иммигрантов, а вот женщины — на 11% меньше.

Большинство украинцев (60%), которые прибыли в Польшу после начала российско-украинской войны, зарабатывают в месяц 4 тыс. злотых нетто, а минимальная заработная плата составляет 3,4 тыс. злотых. Больше всего они зарабатывают в таких отраслях как транспорт, строительство и ИТ, сообщает Yavp.pl со ссылкой на опрос.

Отмечается, что до 50% украинских граждан работают в сфере промышленности. Среди украинцев, которые прибыли до войны, больше всего лиц занято транспортной сфере, строительстве и офисной деятельности. Беженцы, прибывшие после начала полномасштабного вторжения, заняты в сфере услуг — это могут быть парикмахеры, косметологи, в отелях или ресторанах или же домашние услуги (например, уход за пожилыми людьми).

В целом среди взрослых украинских беженцев в Польше работает 78%, а среди тех, кто приехал до войны — 93% работают. Отмечается, что этот показатель среди поляков в возрасте от 15 лет значительно меньше и равен 56%.

Вместе с тем, уровень безработицы украинских беженцев выше населения Польши. В частности, 19% опрошенных украинцев, прибывших в страну после начала войны, 19% не имели работы. Среди них большое количество женщин с детьми. Они готовы работать неполный день, а потому работу найти сложнее.

Большинство украинцев старше 60 лет (58%) не имеют никакого дохода от работы. Если же доход и есть, то эта категория населения получает в месяц 60% от уровня среднего объема дохода беженца.

Что касается заработной платы, то ее уровень больше зависит не от срока приезда, а от пола. Средний доход мужчин, приехавших до войны, на 20% выше по сравнению со всеми иммигрантами из Украины, а среди женщин аналогичный показатель на 11% ниже по сравнению со всеми иммигрантами. Разница между средними доходами мужчин и женщин, независимо от даты приезда, составляет 25%. Разница между средними зарплатами беженцев и других украинцев независимо от пола — 8%.

Напомним, недавно в польском городе Щецин произошел скандал во время рождественской ярмарки. На одной из ярмарок работали пророссийски настроенные монахини из Белоруссии.

Отметим, что в польский Сейм внесли проект закона, которым предлагают приравнять пропаганду ОУН и УПА к фашизму нацизму и коммунизму. Народный депутат Владимир Вятрович отметил, что таким образом польские политики хотят"осудить идеологию борьбы за независимость Украины".