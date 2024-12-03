Покупают технику для российских солдат: на ярмарке в Польше скандал из-за белорусских монахинь

По информации журналистов, монахини появлялись не только на рождественской ярмарке в Шецине, но и раньше во время празднований во Влодаве и Варшаве.

В польском городе Шецин произошел скандал во время рождественской ярмарки. На одной из ярмарок работали пророссийски настроенные монахини из Белоруссии. Об этом сообщило издание Новости Polsat.

Большинство ларьков на ярмарке выглядели одинаково, вместе с тем одна из них стала знаменитой. Речь идет о точке № 34, которой руководит православный монастырь Святой Елизаветы из Минска. Эта женская религиозная община подчинена Московскому Патриархату. Она активно поддерживает режим белорусского президента Александра Лукашенко и российское вторжение в Украину.

"Эти монахини ездят на различные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть которых предназначена для поддержки режима Лукашенко, а часть пойдет на поддержку российских военных в Украине. Они не скрывают, что покупают технику, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат", — рассказала Ольга Хомич из общественной инициативы белорусов "Щецин 646".

Белорусские активисты, которые живут в Щецине, решили устроить акцию протеста. Об этом стало известно руководству муниципальной компании, которая организует ярмарку. Быстро было принято решение расторгнуть контракт с монахинями.

"После того, как мы получили информацию о дополнительной деятельности сестер, мы предприняли шаги, чтобы не допустить их дальнейшей торговли... Мы больше не будем сотрудничать с монахинями ни сейчас, ни в будущем", — заявила пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Селина Волош.

Однако эта проблема касается не только рождественской ярмарки в Щецине. Ранее ларек монахинь появлялся на Фестивале трех культур во Влодаве в сентябре, а также на Вольском православном кладбище в Варшаве во время Дня всех святых.

Напомним, что согласно отчету Национального банка Польши украинские мигранты в стране не сидят без работы. Они трудоустроены даже больше, чем поляки.