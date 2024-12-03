Купують техніку для російських солдатів: на ярмарку в Польщі скандал через білоруських монахинь

За інформацією журналістів, монахині з'являлись не лише на різдвяному ярмарку в Щецині, а й раніше під час святкувань у Володаві та Варшаві.

В польському місті Щецин стався скандал під час різдвяного ярмарку. На одній із яток працювали проросійськи налаштовані монахині з Білорусії. Про це повідомило видання Новини Polsat.

Більшість яток на ярмарку виглядали однаково, водночас одна з них стала знаменитою. Йдеться про крамничку № 34, якою керує православний монастир Святої Єлизавети з Мінська. Ця жіноча релігійна громада підпорядкована Московському Патріархату. Вона активно підтримує режим білоруського президента Олександра Лукашенка та російське вторгнення в Україну.

"Ці черниці їздять на різні заходи в Європі, щоб торгувати та заробляти гроші, частина яких призначена для підтримки режиму Лукашенка, а частина піде на підтримку російських військових в Україні. Вони не приховують, що купують техніку, автомобілі та навіть боєприпаси для російських солдатів", – розповіла Ольга Хомич з громадської ініціативи білорусів "Щецин 646".

Білоруські активісти, які живуть у Щецині, вирішили влаштувати акцію протесту. Про це стало відомо керівництву муніципальної компанії, яка організує ярмарок. Швидко було ухвалено рішення розірвати контракт з черницями.

"Після того, як ми отримали інформацію про додаткову діяльність сестер, ми зробили кроки, щоб не допустити їхньої подальшої торгівлі… Ми більше не співпрацюватимемо з монахинями ні зараз, ні в майбутньому", — заявила прессекретарка компанії Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Селіна Волош.

Однак ця проблема стосується не тільки різдвяного ярмарку в Щецині. Раніше ятка черниць з'являлась на Фестивалі трьох культур у Володаві у вересні, а також на Вольському православному кладовищі у Варшаві під час Дня всіх святих.

Нагадаємо, що відповідно до звіту Національного банку Польщі українські мігранти в країні не сидять без роботи. Вони працевлаштовані навіть більше, ніж поляки.