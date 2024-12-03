Працюють більше, ніж поляки: які зарплати українців в Польщі і де найбільше платять (статистика)

Дослідження показало, що краще в Польщі влаштувалися ті українці, які переїхали сюди до повномасштабного російського вторгнення.

Українські мігранти в Польщі не сидять без роботи, вони працевлаштовані навіть більше, ніж поляки. Про це свідчать дані звіту Національного банку Польщі (NBP) під назвою "Життєва та економічна ситуація мігрантів з України та Білорусі в Польщі у 2024 році".

Так, опитування, яке проводив банк, показало, що 78% біженців з України знайшли роботу. Ті українці, які прибули до Польщі до 2024 року працевлаштовані на 93%.

Водночас показник зайнятості поляків віком від 15 років становить 56%. Також автори дослідження заявляють, що серед мігрантів переважають особи працездатного віку, але навіть за таких показників зайнятість поляків була б меншою — близько 67%.

Від чого залежить сектор зайнятості українців

Дослідження показало, що краще в Польщі влаштувалися ті українці, які переїхали сюди до повномасштабного російського вторгнення. Ті, хто приїхали до Польщі до війни, частіше працюють у транспорті, будівництві (переважно чоловіки) та адміністративних/офісних роботах. Ті, хто вимушено переїхав у Польщу після початку війни, частіше працюють у сфері послуг (перукарі, косметологи), готелі та ресторани, домашні послуги (прибирання, догляд за літніми людьми). Також українці, які приїхали раніше, працюють у сферах, що вимагають високої кваліфікації (медицина, інформатика, фінанси).

Близько половини українських іммігрантів в Польщі працюють у промисловості.

Зарплати українців у Польщі та порівняння зайнятості українців

Близько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Біженці мають цей показник вищим — 60%. В дослідженні зазначається, що зарплата в Польщі в 2024 році зросла приблизно на 19%. Медіани заробітних плат українців у Польщі більш різняться залежно від статі, ніж від дати приїзду.

Найбільше українці в Польщі заробляють працюючи на будівництві, в галузі інформатики та транспорту, середня зарплата тут 5000 злотих, тобто в середньому на 25% від заробітків для всіх іммігрантів з України.

Найнижчу заробітну плату отримують українці, зайняті в сфері домашніх послуг, готелях, ресторанах та сільському господарстві. Вони в середньому отримують 3,4-3,5 тисячі злотих. Автори дослідження підкреслюють, що проблемою залишається значно вищий рівень безробіття серед біженців з України, ніж серед населення Польщі в цілому.

Також у дослідженні йдеться про те, що українки з дітьми здебільшого шукають працю на неповний робочий день, що є проблемою через низьку пропозицію таких робочих місць в польській економіці. Є також проблема в Польщі для українських біженців, яким за 60 — таких тут 58%. Вони не отримують жодного доходу від роботи, а навіть якщо й отримують, то їхній середньомісячний дохід становить лише 60% середнього доходу іммігранта з України в цілому.

Нагадаємо, що у Польщі діє програма підтримки українських біженців, спрямована на допомогу з орендою житла. Вона включає сприяння в пошуку житла, часткову компенсацію агентських зборів, страхування, а також юридичну підтримку під час укладення договору оренди.