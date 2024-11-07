Українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу на оренду житла: що відомо

Програма має на меті забезпечити українців стабільністю та доступом до житла в Польщі.

У Польщі діє програма підтримки українських біженців, спрямована на допомогу з орендою житла. Вона включає сприяння в пошуку житла, часткову компенсацію агентських зборів, страхування, а також юридичну підтримку під час укладення договору оренди. Програма "Крок Додому" підтримує українців, які були змушені покинути країну через війну і стикаються з труднощами під час оренди житла в Польщі. Про це пише Habibat.Pl.

Мета програми — надати українцям стабільність і можливість доступу до житла в Польщі. До того ж, учасники зможуть отримати додаткове фінансування на депозит і часткове відшкодування орендної плати.

Для участі в програмі необхідно відповідати таким вимогам:

перетин кордону після 24 лютого 2022 року (підтверджено документами);

проживання на території Польщі на момент подання заявки;

готовність орендувати житло на термін не менше ніж 12 місяців;

мінімальний дохід домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства);

приналежність до групи ризику втрати житла.

Фонд також допомагає з адаптацією, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання або догляд за дітьми.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.