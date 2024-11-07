Украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья: что известно

Программа имеет целью обеспечить украинцев стабильностью и доступом к жилью в Польше.

В Польше действует программа поддержки украинских беженцев, направленная на помощь с арендой жилья. Она включает содействие в поиске жилья, частичную компенсацию агентских сборов, страхование, а также юридическую поддержку при заключении договора аренды. Программа "Шаг Домой" поддерживает украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны и сталкиваются с трудностями при аренде жилья в Польше. Об этом пишет Habibat.Pl.

Цель программы — предоставить украинцам стабильность и возможность доступа к жилью в Польше. Вдобавок, участники смогут получить дополнительное финансирование на депозит и частичное возмещение арендной платы.

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям:

пересечение границы после 24 февраля 2022 года (подтверждено документами);

проживание на территории Польши на момент подачи заявки;

готовность арендовать жилье на срок не менее 12 месяцев;

минимальный доход домохозяйства (от 3 000 до 4 500 злотых, в зависимости от воеводства);

принадлежность к группе риска потери жилья.

Фонд также помогает с адаптацией, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.