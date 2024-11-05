Есть даже женщины: в Польше рассказали, как идет набор в Украинский легион

В легион преимущественно обращаются студенты, которые планируют служить в армии, а также люди более старшего возраста, которые работали за границей.

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В Польше улучшилась ситуация с записью добровольцев в Украинский легион. Сейчас уже есть полтысячи заявок, Об этом пишет польское издание Кгеѕу24.pl.

Отмечается, что по состоянию на первые дни ноября 2024 года в Украинский легион — военное подразделение, которое сейчас формируется в Польше из украинских добровольцев, проживающих за рубежом — поступило более 500 заявок из 30 стран мира.

Все они от граждане Украины, которые живут за границей. В легион преимущественно обращаются студенты, которые планируют служить в армии, а также люди более старшего возраста, которые работали за рубежом, например, строителями или водителями. Женщины в основном интересуются медицинскими специальностями. Есть те, кто интересуется снайпингом.

"Больше всего обращений мы получаем от украинцев, которые живут в Польше или Чехии, но они приезжают и из географически отдаленных регионов — Великобритании, Ирландии и даже Канады и США", — рассказал представитель центра, который отвечает за психологическую подготовку и непосредственные контакты с кандидатами в Легион.

Как пишет "Укринформ", 90% заявлений поступило от мужчин, 10% от женщин. Половину заявок подала молодежь до 25 лет. В основном они изъявили желание служить в десантно-штурмовых подразделениях или стать операторами БпЛА. Почти 80% всех украинцев, которые хотят вступить в Легион, — это люди без военного опыта.

Люди более старшего возраста охотно занимают должности, похожие на их специальности, связанные с гражданской жизнью, например, в подразделениях финансовой помощи.

Напомним, что решение создать Украинский легион было принято в июле 2024 года. Бойцы легиона будут проходить обучение и оснащаться в Польше.