Є навіть жінки: у Польщі розповіли, як триває набір до Українського легіону

До легіону переважно звертаються студенти, які планують служити в армії, а також люди більш старшого віку, які працювали за кордоном.

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В Польщі покращилася ситуація із записом добровольців до Українського легіону. Наразі вже є пів тисячі заявок, Про це пише польське видання Кresy24.pl.

Зазначається, що станом на перші дні листопада 2024 року до Українського легіону – військового підрозділу, який зараз формується в Польщі з українських добровольців, які проживають за кордоном – надійшло понад 500 заявок із 30 країн світу.

Усі вони від громадян України, які живуть за кордоном. До легіону переважно звертаються студенти, які планують служити в армії, а також люди більш старшого віку, які працювали за кордоном, наприклад, будівельниками чи водіями. Жінки здебільшого цікавляться медичними спеціальностями. Є ті, хто цікавиться снайпінгом.

"Найбільше звернень ми отримуємо від українців, які живуть у Польщі чи Чехії, але вони приїжджають і з географічно віддалених регіонів – Великої Британії, Ірландії та навіть Канади та США", – розповів представник центру, який відповідає за психологічну підготовку та безпосередні контакти з кандидатами до Легіону.

Як пише "Укрінформ", 90% заяв надійшло від чоловіків, 10% від жінок. Половину заявок подала молодь до 25 років. Здебільшого вони виявили бажання служити в десантно-штурмових підрозділах або стати операторами БпЛА. Майже 80% усіх українців, які хочуть вступити до Легіону, – це люди без військового досвіду.

Люди більш старшого віку охоче займають посади, схожі на їхні спеціальності, пов’язані з цивільним життям, наприклад, у підрозділах фінансової допомоги.

Нагадаємо, що рішення створити Український легіон було ухвалене в липні 2024 року. Бійці легіону проходитимуть навчання і оснащуватимуться у Польщі.